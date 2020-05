Halsema gaat zich eindelijk inzetten voor Amsterdammers: ‘Als Amsterdammers de binnenstad links laten liggen, dan gaat er iets fundamenteel mis’

Burgemeester Halsema realiseert zich eindelijk één belangrijk ding: Amsterdam is niet van de Amsterdammers. Het wordt al jaren ‘geteisterd’ door massa’s toeristen, hier moet verandering in komen als het aan Halsema ligt. Amsterdam moet weer van de Amsterdammers worden; beetje laat alleen wel deze ‘openbaring’.

Gaat Halsema zich nu eindelijk bekeren tot het Amsterdamse-patriottisme of juichen we te vroeg? De coronacrisis heeft het stadsbestuur doen beseffen dat vooral toeristen de stad Amsterdam bezoeken, en niet Amsterdammers zelf. Die blijven vooral weg uit de binnenstad – vrij logisch, want al jaren kan je er niet normaal bewegen in hartje Amsterdam. In een brief aan de raad schreef ze het volgende:

“Als Amsterdammers hun binnenstad links laten liggen omdat ze zich er niet meer thuis voelen, dan gaat er iets fundamenteel mis.”

Het stadsbestuur wil de stad op pimpen om zo de Amsterdammers zelf weer naar de binnenstad te lokken. Leuk idee, maar hoe realistisch is dit? Amsterdam profileert zich al decennia als toeristen-hotspot, dat imago verdwijnt niet ineens.

„De prachtige en unieke historische binnenstad moet weer functies herbergen die ertoe doen en waar Amsterdammers uit de hele stad naartoe komen. Waar een goede balans is tussen wonen, werken en recreëren”,

We zullen zien wat de concrete plannen gaan worden. Het lijken me eerder loze woorden dan een overtuiging om de stad weer van de stadsbewoners te maken.