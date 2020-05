Hans Wiegel (VVD): ‘Als Brabantse proef met FVD slaagt, dan zien we Thierry terug in een kabinet!’

De VVD begint in te zien dat je als partij beter kunt samenwerken dan uitsluiten. Bij monde van VVD-meubelstuk Hans Wiegel zet de liberale partij van Mark Rutte de samenwerking met FVD op een ‘intelligente kier’.

“Als de nieuwe coalitie in Noord-Brabant met Forum voor Democratie een succes blijkt te zijn dan is de kans dat de partij in het kabinet komt heel groot”, aldus VVD-spreekbuis Wiegel.

Tegenover de VVD-omroep WNL zei Wiegel vervolgens: “We moeten niet alleen maar nemen, maar ook geven.” Om daar aan toe te voegen: “Mijn vriend Baudet moet zich af en toe weten in te houden.”

Kortom: er blijkt dus wel degelijk enig perspectief te bestaan waarin het Forum voor Democratie een rol zou kunnen vervullen op ministerieel niveau. Het is geen geheim dat Hans Wiegel de ‘zogenaamd onafhankelijke en tegendraadse’ spreekbuis is binnen de VVD.

Dus als Wiegel zegt dat hij een eventuele samenwerking met FVD niet kansloos acht, dan zegt hij eigenlijk letterlijk dat Mark Rutte en zijn partij niet langer om het (electorale) fenomeen Baudet heen kan.