Heeft Thailand goud in handen? ‘Coronavaccin nu getest op apen na succesvolle proef met muizen’

Gaat Thailand ons verlossen van de anderhalvemeter-samenleving? Een succesvolle proef van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus wordt in het Zuidoost-Aziatische land nu getest op apen. Eerder bleken muizen te zijn genezen van corona nadat ze het vaccin kregen toegediend.

De Telegraaf schrijft dat Thaise wetenschappers zaterdag direct zijn begonnen met het testen van het coronavaccin op apen nadat een proeven met muizen succesvolle resultaten boekten.

Suvit Maesincee, de Thaise minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, hoopt dat hij in september goed nieuws kan melden wanneer is gebleken dat het vaccin heeft gewerkt op de apen in het onderzoekslaboratorium. Mocht het middel werken, dan zal dat volgens Maesincee ten goede komen aan alle wereldburgers en niet alleen aan de bevolking van Thailand.

Wel moet er bij gezegd worden dat, mocht het coronavaccin echt aanslaan, dat we er nog niet van uit kunnen gaan dat we deze dit jaar al kunnen gebruiken. Volgens Maesincee zal dat dan pas op z’n vroegst ‘ergens volgend jaar’ zijn.

Het is treurig dat het blijkbaar nog steeds nodig is om wetenschappelijke proeven uit te moeten voeren op dieren, maar als het coronavaccin aanslaat kunnen we tenminste wel weer langzaam ons oude leventje oppakken. De anderhalvemeter-maatschappij is dan het eerste dat bij veel mensen op het wensenlijstje staat.