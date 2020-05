Heeft u weleens gehoord van de Nazi-vleugel binnen FVD? Die BESTAAT dus helemaal NIET!

Sinds gisteren ontstond er enige ophef binnen de media en op sociale media over de oprichting van een zogenaamde neo-nazistische vleugel binnen het Forum voor Democratie: ‘De Vleugel’. Om maar meteen even met de feiten te komen: ‘Die hele fakenews-organisatie bestaat dus helemaal niet en heeft dus ook nooit bestaan!’

Oproer, affectie en ‘Gutmenschen’ die hun gelijk probeerde te halen. Het was een veelbesproken onderwerp op de sociale media vandaag.

Binnen het Forum voor Democratie zouden neo-nazistische sympathieën leven en daarom zou er een extreem-rechtse doch socialistische vleugel zijn opgericht om de partij te dwingen zich verder naar het nationaal-socialisme te bewegen. Iets waarvan Baudet zelf altijd al heeft gegruweld. Dat hij dus niet achter dit initiatief stond was dus al op voorhand duidelijk.

Wij hopen dat jullie allemaal genoten hebben 🤗 pic.twitter.com/YpCKYIkIK9 — De Vleugel (@DeVleugel_FvD) May 9, 2020

En hoe onwaarschijnlijk dat laatste misschien ook klinkt, de naam ‘De Vleugel’ was daarbij goed gekozen en natuurlijk vrij vertaald van Der Flügel, de neo-nazistische vleugel binnen de Duitse partij Alternative fur Deutschland (AfD).

Het project, opgezet vlak na Dodenherdenking en Bevrijdingsdag doet een beetje denken aan de steengoede film ‘The Wave’, later ook nog uitgebracht in een nieuwe versie onder de naam ‘Die Welle’.

Echter is dit om kotsmisselijk van te worden. Want het is best leuk om als havisten een experiment op te starten, begrijp mij niet verkeerd. De timing en de context slaat hier alleen helemaal mank. Ten eerste begin je niet met een dergelijk experiment rondom Dodenherdenking (Arnon Grungberg zorgde al voor genoeg hoofdpijn) en daarnaast doe je dit ook niet vlak na de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord vanwege het vrije woord.