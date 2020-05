Hèhè, eindelijk! Miljoen Chinese immuuntests onderweg naar Nederland

Zorgminister Hugo de Jonge zal wel trots zijn op deze prestatie. Één miljoen immuuntests zijn onderweg vanuit China. Dat bevestigt bloedbank Sanquin, dat samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid, in een persbericht. Maar perfect gereedschap om de lockdown mee uit te komen is het niet. Daar zijn toch echt meer middelen voor nodig.

Bloedbank Sanquin heeft eerder met deze tests gewerkt. Door middel van een bloedonderzoek kan men nagaan of, en hoeveel, antistoffen tegen het coronavirus de bloeddonor in zijn lichaam heeft. Op basis daarvan kan men dan enigszins inschatten hoe het virus zich (heeft) verspreid(t).

Er zitten namelijk wat haken en ogen aan die tests. Zo is het bij een gebrek aan antistoffen namelijk niet mogelijk om met zekerheid vast te kunnen stellen of de bloeddonor wel of niet besmet is geweest. Ex-coronapatiënten die slechts milde klachten hebben gehad, bouwen niet altijd voldoende antistoffen op. Een heel groot deel (misschien wel zo’n 80 procent) verschijnt dus mogelijk überhaupt niet op de radar van Sanquin en het ministerie!

Ondanks de duidelijke gebreken kan het natuurlijk wel zo zijn dat dit ons toch weer verder helpt in het terugrollen van het lockdown-beleid. Het vervelende is dan dat de gebreken van die tests wel in acht moeten worden blijven genomen bij het maken van beleid. En dat is ook direct mijn angst.

Want net als bij de RIVM-cijfers over besmetting, ziekenhuisopname en sterfte, wordt de uitkomst van die tests direct in twijfel getrokken. En terecht, want het CBS schetste al een veel somberder beeld. Dit grootschalige bloedonderzoek schetst dus straks wel een vollediger beeld, maar het beeld is en blijft nog steeds behoorlijk onvolledig. Helpt het dan nog wel? Of creëert het alleen maar meer schijn, mogelijk met alle gevolgen van dien? Zo’n nieuwe papieren werkelijkheid waaruit blijkt dat we het als land zo goed doen… Ik ben er bang voor.