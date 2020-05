Het seksadvies van Jaap van Dissel (RIVM): ‘Random sekscontacten’ zijn niet de bedoeling!

Als je aan het RIVM denkt, dan denk je waarschijnlijk aan de coronacrisis en aan Jaap van Dissel. Zeker laatstgenoemde is alles behalve opwindend, maar toch geeft de directeur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu nu ook advies over ons seksleven.

Van viroloog naar seksuoloog: Jaap van Dissel doet het gewoon. Eerder deze week kwam het RIVM namelijk met een opvallende wijziging in haar advies omtrent de coronacrisis.

Doordat het aantal besmettingen en doden steeds verder afneemt zouden de Nederlanders weer massaal Tinder en Grindr kunnen installeren op hun telefoon. “Een seksbuddy of knuffelmaatje” moet weer mogelijk zijn, aldus het RIVM op een aan de organisatie gelieerde website Loketgezondleven.nl.

Ophef alom rondom dit statement van het RIVM op de sociale media. Daarom besloot de club van Van Dissel om het zogeheten singlesadvies dan ook snel weer te verwijderen van hun website. Uit angst dat Nederlanders weer massaal met elkaar onder de dekens zouden duiken voelde het RIVM zich gedwongen om hun statement te wijzigen. “Daarom hebben we hier vrijdagmorgen op de website enige nuance in aangebracht”, aldus een woordvoerder van het RIVM tegenover Nu.nl.

Het is namelijk absoluut niet de bedoeling om ‘random sekscontacten’ te hebben”, verduidelijkt het RIVM:

“Het advies is meer bedoeld voor mensen die in een LAT-relatie zitten of seks willen hebben met iemand die ze al langer kennen. Mits je allebei klachtenvrij bent.”

Dus voordat we allemaal weer massaal datingapps op onze telefoons zetten, of elkaar vanaf 1 juni weer gaan opzoeken op het terras: Het is niet de bedoeling dat je met een wildvreemde het bed in duikt! De termen ‘seksbuddy’ en ‘knuffelmaatje’ zijn dan ook inmiddels van de website van het RIVM afgehaald.