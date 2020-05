Het uitsluiten is weer begonnen! ‘CDA-voorzitter Ploum wil NIET in een kabinet met FVD’

Het CDA laat nu al voorzichtig zien welke koers ze willen gaan varen tijdens de naderende verkiezingscampagne. Ze kiezen voor de linkse koers van Hugo de Jonge! CDA-voorzitter Rutger Ploum zet een samenwerking met het Forum voor Democratie op een zijspoor. In een brief aan de leden van zijn partij schrijft hij een samenwerking met Thierry Baudet niet te zien zitten.

Even was er de hoop dat we in Nederland niet langer partijen bij voorbaat zouden uitsluiten. In Noord-Brabant besloten het CDA, FVD, VVD en een lokale partij namelijk een provinciale coalitie te smeden. De leden van het CDA zien deze samenwerking wel zitten, maar het partijbestuur van de christendemocraten kiest voor een radicaal andere koers.

In een brief aan de leden van het CDA schrijft partijvoorzitter Ploum:

“Meerdere uitspraken van de politiek leider van FVD zijn in mijn ogen niet verenigbaar met de principes die wij als CDA hoog houden. Voor ons als partij is leidend dat partijen met wie wij willen samenwerken de pijlers van onze samenleving en rechtsstaat onderschrijven in plaats van afbreken”.

Het klinkt allemaal quasi filosofisch, maar eigenlijk zegt Ploum zoveel als: ‘Ik kies liever voor een linkse koers van mijn partij en schuif daarom het liefst Hugo de Jonge naar voren als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021’. Hoe de gedoodverfde concurrent van De Jonge en publiekslieveling Wopke Hoekstra hier over denkt is niet bekend, maar wel interessant. Ziet hij een samenwerking met FVD dan wél zitten, bijvoorbeeld?

Enfin, het maakt niet uit welke partij (links of rechts) wordt uitgesloten, feit blijft dat het gewoon reinste minachting van de kiezer is.