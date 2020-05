Hilarisch! Klimaathysterische jongeren over de ‘revolutie-oproep’ van Rutte: ‘Er is geen links of rechts, we zijn jongeren, één generatie en moeten in opstand komen’

Moeten we hierom nu lachen of huilen? Wie zal het zeggen. Nadat Mark Rutte vriend en vijand verraste door ineens op te roepen tot een revolutie konden de praatprogramma’s niet achterblijven: de SJW- en Klimaatgarde werd bijeen geroepen. Jongeren die niet kunnen wachten om even beroemd te worden als Greta Thunberg bestormden de omroepen. Helaas slaan ze de plank helemaal mis.





Dit is M is weliswaar nog verschrikkelijker en slechter dan De Wereld Draait Door was, en dat is een puike prestatie op zich. Na de revolutie oproep van Rutte werden alle deug-pubers uitgenodigd op de NPO. Vandaag de dag is er een of andere hype om maar continu jongeren aan het woord te laten die dan op belerende toon volwassenen en experts toespreken. Enorm geinig natuurlijk, en voor die jongeren een leuke en leerzaam moment, maar het is totaal niet interessant voor het publieke debat.

Dit is M had een beetje respect kunnen opbouwen als ze niet allemaal inwisselbare, klimaathysterische jongeren aan tafel hadden gezet. Want ook de jongeren zijn enorm verdeeld, het zijn zeker niet allemaal klimaatdrammers.

Tijd voor revolutie! ''Er is geen links of rechts, we zijn jongeren, één generatie en moeten in opstand komen'', zegt @StijnWarmenhov1 bij M.👇#ditisM pic.twitter.com/jxTKiN7OXk — Margriet van der Linden (@dit_is_M) May 20, 2020

Rutte kan beter in het vervolg een oproep doen dat kinderen gewoon braaf op school blijven en eerst hun diploma halen voordat ze wijsneuzerig op de buis te zien zijn.

Want dit soort initiatieven voegen helemaal niks toe. Sowieso is activisme niet meer dan een ‘moment of fame’ om je eigen ego te strelen.

Activism is a way for useless people to feel important, even if the consequences of their activism are counterproductive for those they claim to be helping and damaging to the fabric of society as a whole. — Thomas Sowell (@ThomasSowell) November 2, 2019