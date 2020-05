‘Intelligente’ lockdown gaat nog even door: te veel reizigers in trein, iedereen wordt eruit gegooid

Als je wilt weten hoe ‘intelligent’ de huidige lockdown geïmplementeerd wordt hoef je alleen dit artikel maar even te lezen. Triester dan dit wordt het niet.

PZC bericht dat het treinverkeer tussen Weesp en Amsterdam vandaag vertraging opliep. De reden? Er zaten zoveel reizigers in één trein dat mensen er niet in slaagden anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Vervolgens werden reizigers verzocht uit te stappen. Die wilden dat niet. En wat deed het personeel toen?

Juist: de politie werd gebeld.

Wat er toen gebeurde? Nou, omdat de passagiers daar geen zin in hadden stapten ze toen toch maar uit. Het gevolg? De trein reed leeg door naar Amsterdam.

Ja, dat lees je goed. De trein ging léég verder.

Dit is geschift. Dat het nodig geacht wordt om een deel van de reizigers eruit te zetten is tot daar aan toe. Maar iedereen eruit? Dat bedenkt alleen een totale gek die door de stress niet weet waar hij mee bezig is; iemand die er helemaal geen zicht meer op heeft en die maar iets doet.

Dat wil blijkbaar zeggen: NS personeel.

Knetter. Totaal gestoord.

Zeg, hier is een idee: vertel mensen dat ze vanaf nú al een mondkapje moeten dragen in het openbaar vervoer. Ik weet het, dan is het nog altijd verstandig om anderhalve meter afstand te bewaren voorlopig — binnenskamers, tenminste! — maar het risico op een besmetting neemt wel degelijk af als iedereen een kapje draagt, waardoor het personeel niet helemaal in paniek hoeft te raken als de trein wat te vol zit.