Kabinet gaat groen licht geven voor versoepelingen maatregelen 1 juni! Maar is Nederland er klaar voor?

Hoogstwaarschijnlijk gaat het kabinet tal van aangekondigde versoepelingen goedkeuren komende week. Wat dus betekent dat Nederland langzaamaan weer open gaat. De grote vraag is natuurlijk: zijn de bedrijven er klaar voor? Wanneer alles langzaam open gaat, en mensen weer massaal de straat opgaan, kunnen de bedrijven deze drukte wel aan op verantwoorde wijze?





Alle aangekondigde versoepelingen waren onder voorbehoud, toch was heel Nederland al in extase. Men kon niet wachten om zich weer te gaan bezatten op een terrasje in de zon. Op dit moment zijn er geen negatieve cijfers die het kabinet van gedachten doen veranderen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen tal van bedrijven hun deuren weer gaan openen op 1 juni – uiteraard met inachtneming van de opgelegde regels.

Vanaf 1 juni zal het ook verplicht worden om mondkapjes te dragen in het openbaar vervoer. Dus wacht niet, en koop ze nu!

Het openbaar vervoer zal weer de normale dienstregeling gaan rijden, vanaf 1 juni zal Nederland weer een stuk levendiger overkomen vergeleken met voorgaande maanden.

De grote vraag is natuurlijk hoe het vakantieseizoen eruit zal gaan zien. Kan men op vakantie binnen de EU? Of gaat men massaal op vakantie in eigen land? En hoe verstandig is dat?

Met het openen van ons landen moet men ook realiseren dat er verantwoordelijkheden bij komen kijken, de vraag is echter of genoeg mensen zich nog de ernst realiseren waar we mee te maken hebben.