Kroegbaas in Groningen gaat open op 1 juni, Rutte op persconferentie: ‘ook met waterdicht protocol mogen sectoren niet open, eerst effecten berekenen’

De eigenaar van de Groningse horeca-zaak De Drie Gezusters is er klaar mee: ‘Mijn zaken gaan op 1 juni weer open‘, zei de kroegbaas. De overheid komt de afspraken volgens hem namelijk niet na. Premier Rutte kreeg hier een vraag over op de persconferentie. Hij zag het als een noodkreet, maar zei even later: ‘ook met waterdicht protocol mogen sectoren niet open, eerst effecten berekenen’.

H.E.L.P.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wordt overspoeld met berichten van ondernemers die het water aan de lippen staat. Waar het kabinet bij het aankondigen van het noodpakket nog de indruk gaf dat er, voor de eerste paar maanden, genoeg geld beschikbaar was, is dat beeld voor de horeca-ondernemers compleet aan diggelen. Groningse horeca-ondernemer Meijer zegt: “‘Alle vaste lasten lopen gewoon door, daarvoor kreeg je één keer 4000 euro. Dat is lang niet genoeg. (…) ‘Ik wil gewoon dat de afspraken worden nagekomen. Mensen worden verkeerd voorgelicht, we krijgen helemaal niet negentig procent van de loonkosten vergoed’, claimt hij. Volgens hem gaat het in de praktijk om 65 procent.”

Ja, niet zo gek dat als ‘het water aan de lippen staat’ je dan dreigt met het heropenen van je zaak. Bij de overheid heerst dat urgentiebesef kennelijk niet en wil het ook niet doordringen. Tenminste, als we de reactie van minister Hugo de Jonge lezen.

Premier Rutte gaf de Nederlandse horeca, of eigenlijk het hele bedrijfsleven, tijdens de persconferentie ook geen sprankje hoop. Allerlei protocollen en initiatieven die bedrijven, brancheorganisaties en individuele ondernemers verzinnen, zijn ‘mooi meegenomen’, maar zullen niet tot (gedeeltelijke) heropening van de betreffende sector leiden. Rutte wil namelijk eerst dat alle cijfertjes van alle corona-gerelateerde factoren worden meegenomen in het rekenmodel van het RIVM. En afhankelijk van wat daar uitkomt ‘kijken we verder’. Daar schiet je als horecabaas dus echt helemaal niks mee op. De overheid mag dus wel opschieten met compensatieregelingen, want straks wordt de situatie onhoudbaar (en begint de lockdown weer van voor af aan).