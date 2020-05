LOL! Amsterdam smeekt Rijk om geld voor kunstsector maar wil zelf de huur van gemeentelijke panden (voor kunst & cultuur) niet kwijtschelden!

Deze politiek stadsverslaggever van De Telegraaf laat zien hoe men bij de gemeente Amsterdam te werk gaat. Meer geld eisen van het Rijk voor de kunst- en cultuursector, maar tegelijkertijd diezelfde sector actief blijven belemmeren door de huren van die gemeentelijke panden niet kwijt te willen schelden. Wat een onkunde!

Kijk toch eens, wat een Twitter-pareltje:

Amsterdam wil de huren van gemeentelijke panden waarin kunst- en cultuurinstellingen gevestigd zijn niet kwijtschelden en bedelt intussen om extra geld bij het Rijk… (Amsterdam heeft jaarlijkse begroting van 6,3 miljard. Coronanoodkas bevat in totaal slechts 50 miljoen euro). https://t.co/8b8fXZJmGF pic.twitter.com/6eghvMMxk5 — Mike Muller (@_MikeMuller) May 17, 2020

In de Volkskrant samen met andere wethouders keihard zitten snikken en smeken om meer geld, want ‘oh nee, die zielige artiestjes en kunstenaars’. Maar ze zelf meer ademruimte geven, ho maar! Nee joh, ben jij gek?! Straks worden er nog daadwerkelijk mensen geholpen met zulke maatregelen, waar hebben ze de gemeente dan nog voor nodig?

Cultuur-wethouders geven in het Volkskrant-opiniestuk aan dat zij ‘helaas maar beperkte steun kunnen bieden’, want “in tegenstelling tot het Rijk mogen gemeenten geen begrotingstekort hebben.”

Juist ja, dus één of andere club van autistische topambtenaren gaat straks gemeentes afrekenen op hun begrotingstekort, omdat ze hun bevolking wilden helpen bij het overleven van deze crisis? Met welke redenering precies? ‘Dan had je maar geen burgers met coronavirus moeten hebben’? Of een andere oude vertrouwde misschien? Iets als: ‘Befehl ist Befehl!’

Wat een flut excuus. Amsterdam laat op deze manier de artistieke ondernemer gewoon keihard barsten. Niet omdat het niet anders kan, maar puur doordat deze bijzondere situatie zich niet aan de regels voor normale situaties houdt. Want volgens die regels zou Amsterdam dan in de toekomst op hun budget kunnen worden gekort. Maar dat is eng! Nee laat ze dan maar gewoon creperen. En dan straks het Rijk als schuldige aanwijzen ‘want jullie gaven geen geld’. Top beleid daar!