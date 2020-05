Mark Rutte blijft vaag: ‘Het is denkbaar dat de horeca eerder open mag, maar ook weer niet…’

Volgens Mark Rutte is het denkbaar dat de horeca al eerder open mag gaan dan op 1 juni. In het Pinksterweekend zou het zomaar kunnen zijn dat we weer met een drankje op het terras mogen zitten. Alleen, zoals altijd het geval is bij Rutte: ‘ER IS EEN HELE GROTE MAAR…’

De Telegraaf kopte vandaag triomfantelijk dat de horeca wellicht eerder open zou gaan. En als die krant dat schrijft, dan weet je waarschijnlijk dat het ook zo is, want regeringspartij de VVD lekt zo’n beetje alle nieuwtjes aan de Krant van Wakker Nederland.

Het was dan ook gek dat enkele minuten later het artikel alweer was verwijderd vanaf de website van VVD-viroloog Paul Jansen (hoofdredacteur – red.). Waarschijnlijk is de krant op de vingers getikt door iemand uit de partijtop van de VVD.

Zelf bleef Mark Rutte overigens een beetje vaag over de eventuele vervroegde versoepeling van het heropenen van de horeca:

“We moeten eerst kijken of dat hele 1 juni pakket waarin de horeca meeloopt door kan gaan. Toen zei De Kamer: ‘Stel dat dat nou allemaal door zou gaan, en dat is nog niet zeker, zou de horeca dan alweer op zaterdag of zonder open kunnen in plaats van op maandag?’ Ik heb toen gezegd dat het ook zomaar 2 juni zou kunnen zijn, op dinsdag. Dat is ook een optie.”

Eerder uitte Thierry Baudet al grote zorgen over het dichtblijven van de horeca. Volgens de FVD-leider staan er ruim een miljoen banen op het spel.