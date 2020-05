Marokkaan met de juiste mening nodig? Even kijken! – NOS (staatsomroep!!!) hanteert racistische database voor werknemers en hun reportages

Volledig gestoord, die lui bij de NOS! In hun strijd tegen racisme en discriminatie zijn ze zó ver doorgeschoten, dat zelfs de rest van (links) Nederland boos is en Kamervragen is gaan stellen.

GeenStijl kwam in het bezit van screenshots, documenten en emails, waaruit blijkt dat het diversiteitsdenken daar echt compleet is doorgeschoten. Bij de NOS sporen ze hun medewerkers kennelijk aan om bij reportages en nieuwsberichten zoveel mogelijk te profileren op geslacht en etniciteit.

‘Och, heeft Pietje nog een linkse homoseksuele Marokkaan nodig voor z’n item? Kijk maar in de database onder ‘A’ of ‘M’ en vink ‘gay’ even aan.’

Dat is ongeveer hoe het daar gaat. In plaats van ‘ras’ noemt men de kolom ‘diversiteit’ en dan is er niks aan de hand natuurlijk. Maar oh wee als de politie of de Belastingdienst verdachten gaan registreren op basis van hun ‘diversiteit’! Dan is de wereld te klein. Dit is van het niveau ‘als ik het hakenkruis andersom teken is er niks aan de hand’.

Maar wees niet bevreesd, want het kan nog gekker hoor! Het meest bijzondere (lees: diverse) verhaal kan namelijk worden ingezonden en kans maken op een prijs! Dat maakt men dan bij de wekelijkse vergadering bekend. En ja, het is inderdaad zo erg als dat het klinkt.

Er is namelijk een jury die maandelijks de nominaties toetst. Zo werden sommige items genomineerd op basis van het aantal vrouwen dat er in beeld kwam. Stel je die vergaderingen toch eens voor: ‘Leuke inzending, maar je collega Madelief heeft een item over duurzaamheid, met twee biseksuele midgets en waarvan er één is omgebouwd. Even beter je best doen, dus! Gooi er een homoseksuele Marokkaan tussendoor en je krijgt een weekend lang dubbele deugpunten!‘ En die wil men blijkbaar ontzettend graag winnen.

Kun je het je al voorstellen? Dat er tijdens één of andere ramp zo’n NOS-verslaggever rondloopt maar eigenlijk iedereen negeert omdat hij perse een Aziatische transgender in beeld wil hebben? En als die Aziatische transgenders er niet zijn, dan in ieder geval toch de schade beperken en zo min mogelijk heteroseksuele ‘boze witte’ mannen. Alleen maar zodat hij dan z’n verhaal kan nomineren bij de rest van het objectieve deugclubje.

Dat het gebeurde viel al wel langer op, maar dat het zó expliciet blijkt te zijn is écht niet normaal. Dat daar nooit echt iemand is opgestaan die ze even heeft gewezen op die joekel van een houten balk, die daar muurvast in ieders’ ogen zit. Hiermee staat toch 100 procent vast dat de NOS totaal partijdig is en al die tijd volledig terecht in kamp ‘Deuglinks’ is weggezet.