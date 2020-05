Moddergooien bij 50Plus gaat door! Nieuwe partij Henk Krol al weken gepland – Vertrekkend partijdictator Dales dreigt met laatste royement

De lockdown is ze bij 50Plus naar het hoofd gestegen. Met flink veel kabaal knalt zo langzamerhand die hele partij uit elkaar. Vanochtend werd ex-partijleider Henk Krol al beschuldigd van zetelroof en nu komt de dictatoriale aard van vertrekkend partijvoorzitter Geert Dales boven water. Gaat lekker zo!

Nou zeg het ontaardt bij @50pluspartij in een moddergevecht op de zondagmiddag. Partijvoorzitter Dales dreigt @CvanBrenk nu met royement omdat ze partij schaadt met verwijten en laster etc👇 pic.twitter.com/DR5vujKRoO — Ron Fresen (@ronfresen) May 3, 2020

Kijk aan, vuurwerk! ‘Pas op met wat je zegt, want ik kan je er nog steeds uit knikkeren. Ik ben nog niet weg.’ Dat is de boodschap die Geert Dales meegeeft aan azijn sproeiend Kamerlid Corrie van Brenk. Heerlijk, hoe doortrapt! Onder het mom van ‘het aanzien van 50Plus’ nog even iemand uit de partij schoppen waar je zelf bij weggaat. Ook nog eens om precies diezelfde reden als waar hij zelf om moet vertrekken. Niet te filmen dit, hahaha.

En Henk Krol blijkt zich inderdaad van zijn opportunistische kant te hebben laten zien (vind ik nog steeds leuk). Een nieuwe partij stond al wekenlang in de steigers.

Populair genoeg is ‘ie wel, dus die blijft wel in de Tweede Kamer zitten. En zeg nou zelf, dat komt toch perfect uit? Zo kan hij van zijn critici, ‘zeikerds’ en baantjesjagers af (toevallig ~100 procent overlap tussen die drie categorieën). Hij zegt ‘echte democratie’ te willen invoeren in zijn nieuwe partij, dat wordt lachen als Dales straks weer met hem mee huppelt!

Maar wat óók een belangrijke factor is: de partijnaam ’50Plus’. Die naam kwam vaak genoeg naar voren bij jongere kiezers die een stemwijzer invulden, maar ‘je gaat toch niet op een ouderenpartij stemmen?’ Krol kan zich nu met zijn nieuwe partij ‘nog steeds op ouderen’ richten én ‘ook andere doelgroepen’ vertegenwoordigen. Met een beetje geluk neemt hij een groot deel van het 50Plus-electoraat mee, terwijl hij ook toegankelijker wordt voor de rest van stemmend Nederland.

Best wel slim en best wel doortrapt. Best wel een spektakel, maar vooral best wel Henk Krol.