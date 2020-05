Natuurlijke CBD olie mogelijk net zo effectief als antibiotica

Vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om medicinale cannabis te gebruiken als vervanger voor de pijnstiller oxycodon. De laatste jaren komen de positieve effecten van CBD steeds vaker onder de aandacht wanneer er onderzoek gedaan wordt naar inzetbaarheid in plaats van, of ter ondersteuning van, reguliere medicatie. CBD is gevonden als mogelijke effectieve vervanger van antibiotica.

Verrassend effectief

Onderzoek laat zien dat cannabidiol, een niet-psychoactieve stof gewonnen uit cannabis, verrassend effectief is in het onschadelijk maken van bacteriën. Het natuurlijke middel heeft antibiotische effecten tegen een aantal veelvoorkomende bacteriën, zoals de veroorzakers van infectieziekten streptococcen en stafylococcen.

Het onderzoek is van groot belang. De resistentie van bacteriën tegen de reguliere antibiotica neemt wereldwijd namelijk hard toe. In het onderzoek is CBD getest op een breed scala aan bacteriën, ook de zogeheten ‘superbugs’. Dit zijn bacteriën waartegen antibiotica al niet meer werkt.

Breed inzetbaar

CBD mag dan een bestanddeel van de cannabisplant zijn, maar het heeft geen verslavende werking en bevat geen, of te verwaarlozen, hoeveelheden van de psychoactieve stof THC. Niet alleen blijkt dat CBD hetzelfde vermogen heeft om bacteriën te doden zoals antibiotica dat doet, maar ook houdt het natuurlijke middel zijn effectiviteit na een langdurige behandeling. CBD kan hierdoor onder andere ingezet worden bij longontsteking en keelpijn. De cannabidiol heeft een nog snellere werking dan traditionele antibiotica en elimineert bacteriën die keelpijn veroorzaken al na 3 uur. Antibiotica slaat na 6 tot 8 uur aan.

Wat ten slotte zeer veelbelovend is, is dat CBD activiteit aantoont tegen bacteriële films. Dit is een laagje, oftewel film, dat zich op een oppervlakte vormt wanneer bacteriën eiwitten afscheiden. Deze bacteriële films kunnen vervelende infecties veroorzaken die moeilijk te behandelen zijn.

Veelbelovende vooruitzichten

Er is meer onderzoek nodig om de werkzaamheid en toepasbaarheid van CBD definitief wetenschappelijk te bewijzen. Toch zijn de gedocumenteerde ontstekingsremmende effecten van cannabidiol zeer veelbelovend. Het is het onderzoeken waard of CBD daadwerkelijk enkele antibiotica kan vervangen, om zo de resistentie van bacteriën terug te dringen. Doordat de resultaten nog voorlopig zijn is het in dit stadium nog te vroeg om ernstige infecties enkel met CBD te behandelen. Ook is er meer studie nodig om te bepalen in welke doses CBD toegediend moet worden om effectief en veilig te zijn, en wat de beste vorm is om het middel in te nemen.

Overige toepassingen van CBD

Niet alleen kan CBD bacteriën doden, maar het middel heeft ook een sterk ontstekingsremmend effect bij infecties en wordt al langere tijd gebruikt als natuurlijke pijnstiller. Veel mensen gebruiken CBD olie om diep te ontspannen, beter te kunnen slapen, als verlichting bij chronische pijn, huidproblemen en gewrichtsontstekingen. Een kenmerk van CBD is dat het helpt om te ontspannen. Zo voelen de spieren in nek, benen en armen meer ontspannen aan en voelen veel mensen zich geestelijk lichter en meer ontspannen door het gebruik. Sporters gebruiken het vaak om spierpijn en blessures tegen te gaan. Ook steeds meer mensen met pijnklachten maken dankbaar gebruik van CBD om pijn door reuma en artrose tegen te gaan, waarvoor vaak teruggegrepen wordt op alternatieve geneeswijzen zoals de ademhalingstechniek van Wim Hof. Onderzoek maakt het waarschijnlijk dat CBD inwerkt op de cannabinoïdenreceptoren en daarmee zorgt dat het zenuwstelsel de pijn kan negeren.

