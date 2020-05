Nederland gaat langzaam open: mondkapjes VERPLICHT in het openbaar vervoer vanaf 1 juni!

Later vandaag komt het crisisteam van het kabinet met een nieuwe aankondiging over de coronamaatregelen. Zoals gewoonlijk is het al weer deels uitgelekt. Vanaf 11 mei mogen nagenoeg alle contactberoepen weer hun werk oppakken. Aan mensen wordt de keuze zelf gelaten of ze mondkapjes dragen tijdens het werk. Opvallend genoeg moet men wel mondkapjes gaan dragen als het openbaar vervoer weer normaal gaat rijden. Zo krijgt DDS dus alsnog gelijk, het kabinet gaat het belang van de mondkapjes eindelijk erkennen!

Goed nieuws! Veel contactberoepen kunnen gelukkig vanaf volgende week weer hun werk hervatten. Uiteraard met in acht neming van enkele veiligheidsregels. Voor veel van dit soort bedrijven zal dit nieuws met luid gejuich worden ontvangen. Genoeg bedrijven zijn al onderuit gegaan tijdens deze crisis, en met iedere week dat we langer in de intelligente lockdown blijven zitten zullen er meer bedrijven failliet gaan.

Vanaf 11 mei mag men ook weer met 10 man tegelijkertijd op straat zijn, dit is een flinke versoepeling van de samenscholing.

Vanaf 1 juni mogen terrassen ook weer open, net als restaurants mogen zij weer hun deuren onder strenge voorwaarden openen. Nederlanders kunnen vanaf 1 juni weer steeds meer ‘vrij’ bewegen in Nederland. Bioscopen en theaters zullen dan ook weer de deuren openen, ook zal de slogan van de overheid ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ veranderen in ‘Blijf thuis bij gezondheidsklachten’.

Vanaf 1 juni zal het openbaar vervoer weer de normale dienstregeling gaan invoeren. Men mag overigens alleen gebruik maken van het openbaar vervoer als ze op z’n ‘niet-medische’ mondkapjes dragen.

Gelukkig waarschuwen wij hier al langere tijd voor op DDS. Dus mensen, wacht niet langer, en schaf die mondkapjes aan!