Oeps, weer een ‘foutje’ van het koningshuis! ‘Koning betaalde niet voor privé-inrichting Huis ten Bosch’

Er is ook altijd wat met ons koningshuis, van foute prins-gemalen tot klassenjustitie: de Oranjes kunnen er wat van! Na de Zembla aflevering van afgelopen week was het maar weer eens pijnlijk duidelijk wat voor privileges ons koningshuis geniet. Dat mensen überhaupt nog zo’n middeleeuws sprookje ondersteunen is werkelijk waar onbegrijpelijk.

Ditmaal blijkt dat Koning Willem-Alexander niet zelf heeft betaald voor de privé-inrichting van zijn EIGEN paleis in Den Bosch. Neen, de overheid heeft dit allemaal keurig netjes betaald. Voor het gemak, heeft de overheid geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke- en privékamers en hebben ze voor het gemak alles maar betaald. Want ons o zo zielige koningshuis zou maar eens zelf wat betalen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken weigert te vertellen om hoeveel geld het precies gaat, maar men moet niet schrikken als het een bedrag is van enkele miljoenen euro’s.

Het ontbreekt al decennia aan transparantie als het gaat om ons koningshuis. Praktisch elk jaar wordt er wel weer een nieuw schandaal ontdekt. Van de Greet Hofmans-affaire, lockheed tot aan ‘verdwenen’ bankrekeningen; het koningshuis is altijd betrokken bij foute zaken.

De grote schoonmaak zal wel nooit komen, maar men mag toch hopen dat er zo langzamerhand steeds meer onvrede over ons koningshuis zal ontstaan bij de Nederlandse bevolking. Hoe lang houden we dit middeleeuwse sprookje nog in stand?