OH NEE! STIJGING NIEUWE CORONAGEVALLEN IN DUITSLAND!!!111!!

De Telegraaf is hartstikke blij: het aantal nieuwe besmettingen met corona in Duitsland is namelijk gestegen. Yes, wéér een reden om de paniek aan te wakkeren én om de (halve) lockdown langer te laten duren.

De afgelopen dag zijn er in Duitsland 738 nieuwe besmettingen bijgekomen. Daardoor hebben in totaal 181.196 Duitsers het virus onder de leden (gehad).

Als je naar de totale bevolking kijkt is dat natuurlijk verwaarloosbaar. Maar ja, dat is niet hoe de media willen dat we naar dit soort cijfers kijken. Nee, we moeten juist in paniek raken. Bang zijn!

Mensen worden ziek! Is het niet VRESELIJK?!

Ik ben hier helemaal klaar mee. Ja, het is heel vervelend dat mensen ziek worden en zelfs overlijden. Maar de mainstream media en politici doen goddomme net alsof dit nieuwe Chinese coronavirus een soort van Pest 2.0 is.

Dat is je reinste onzin. Het heeft er alle schijn van dat het nieuwe coronavirus een soort van Griep 2.0 is, maar dat is het dan wel. We gaan er niet allemaal dood aan, het gaat niet hele bevolkingen de dood injagen.

De enige manier waarop we ontwikkelde westerse samenlevingen wél kapot kunnen maken is door onze reactie te overdrijven. Als we uit angst niets meer durven, alles op slot gooien, niet meer naar buiten gaan… Dán vernietigen we onze eigen economieën én jagen we ook nog eens nodeloos duizenden mensen de dood in (zelfmoord, stress, en ook doordat mensen niet meer naar de huisarts of het ziekenhuis gaan uit angst).