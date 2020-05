OM en politie wijzen advocaat Khalid Kasem aan: ‘hij lekte informatie naar organisatie Ridouan Taghi’

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek heeft gelekt naar de organisatie van Ridouan Taghi. Kasem was op dat moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. Pakt u de popcorn er maar vast bij!

Khalid Kasem ontkent alles, maar bewijs lijkt toch echt zijn richting uit te wijzen. En toevallig maakte De Vries vandaag ook bekend dat hij gaat stoppen als directeur van advocatenkantoor De Vries & Kasem, haha! Want ‘na 2,5 jaar is het tijd voor een nieuwe uitdaging’. Volgens mij begint het dan pas een beetje fatsoenlijk te lopen, maar oké.

Khalid Kasem zou volgens het OM dus de schuldige zijn die hiermee het strafonderzoek heeft beïnvloed. Hij maakt het zichzelf ook niet heel makkelijk, trouwens. In het artikel wordt gesproken over een verwijzing naar ‘de broer van Mussa‘, wat Kasem dus zou zijn, omdat hij volgens bronnen een broer heeft die naar die naam luistert. Hij heeft op de beschuldigingen gereageerd, en doet dat uitgebreid, maar gaat expliciet niet in op de (schuil-)naam van zijn broer.

Aan de andere kant vraag ik me ook af hoe zeker het OM hier van is, want het is natuurlijk nogal wat om (een redelijk bekend) iemand zó te beschuldigen. Je moet dan wel echt keihard bewijs hebben, helemaal als overheid. Deze rechtszaak kon nog wel eens heel spannend gaan worden!