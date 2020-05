Ondernemers eisen steun bij ontslagvergoeding: de 1,5-meter samenleving betekent immers massaontslagen

MKB Nederland is in gesprek met het ministerie van Financiën over een nieuw plan: de overheid zou de kosten voor ontslag moeten vergoeden.

De Telegraaf bericht dat “een breed ondernemersoffensief” wil dat ontslagkosten vergoed worden. Normaal gesproken denk je dan: ben je wel goed bij je hoofd? De overheid betaalt ondernemers om mensen te ontslaan? Gestoord!

Ja. Maar dit keer is het anders. Want doordat de overheid ondernemers dwingt om allerlei maatregelen te nemen in verband met de ‘anderhalvemetereconomie’ moeten er hele horden werknemers ontslagen worden. Gebeurt dat niet, dan overleven de bedrijven in kwestie gewoon niet, hoe triest dat ook is. Denk maar aan horecagelegennheden die opeens nog maar een bezetting mogen hebben van 30 procent (totaal gestoord, overigens).

Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland legt uit dat horecaondernemers “door hun reserves heen” zijn. “We mogen straks weer open, maar met restricties. Als je maar 30% van de omzet draait, heb je veel minder personeel nodig. Maar de transitievergoeding nekt ons. Daarom vragen wij het kabinet die ook te vergoeden. Anders volgt een extra golf aan faillissementen.”

Oke. Ik heb een veel betere suggestie: al die achterlijke restricties moeten wég. Als samenleving — als burgers — is het aan óns om ons leven richting te geven. Dit betekent dat wij bepalen hoe we omgaan met onze gezondheid én economische welvaart. Als wij besluiten dat we naar het café willen met z’n allen dan ís dat zo. Het is niet aan de staat om ons dat te verbieden. Nee, ook niet tijdens een epidemie. De overheid kan (en moet) ons wijzen op de risico’s, maar dat is het dan wel. Wat ons daadwerkelijke gedrag betreft dienen we vrij te zijn.

“Oh nee, oh nee, oh nee!!111!! Maar dan zijn er mensen die onnodige risico’s nemen!” Ongetwijfeld ja. Maar het gevaar daarop lijkt mij vele malen kleiner dan de gevaren die we creëren door de overheid dictatoriale bevoegdheden te geven. Ja, het nieuwe coronavirus is gevaarlijk voor, met name, ouderen en “kwetsbaren”. Maar een overheid die een anderhalvemetereconomie kan opleggen aan de bevolking is nog veel gevaarlijker — zeker op de lange termijn.

Denk ook eens aan al die mensen die hun baan verliezen. Wat denk je dat daarmee gebeurt? Normaal, als de markteconomie gewoon zijn werk doet, zeg je: er worden elders nieuwe banen gecreëerd. Maar dat is niet het geval als banen op deze kunstmatige, door de overheid afgedwongen manier vernietigd worden. Er ontstaat nergens iets nieuws. Mensen die hun baan kwijtraken moeten gewoon thuis gaan zitten… en de rest van hun leven onderhouden worden door Vadertje Staat.

Is dat de samenleving die wij willen?

Zo niet, dan zit er maar één ding op: de anderhalvemetersamenleving nú al afschaffen door naar Maurice de Hond te luisteren.

