Ondertussen in Spanje: ‘NOODTOESTAND met een MAAND verlengen!’

De regering van Spanje wil de noodtoestand nog een keer verlengen met een maand. Net op het moment dat iedereen dacht dat Spanje uit de lockdown weer omhoog kroop kwam premier Pedro Sánchez met het onverwachte nieuws.

Spanje was een van de eerste landen die een lockdown afkondigde op 14 maart. Later kwam het land ook vaak in het nieuws omdat er gigantisch veel doden vielen in vergelijking met andere landen. Meer dan 27.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Het is nu al de vierde keer dat Spanje de coronamaatregelen (lees: totale lockdown) verlengt. Als de Spaanse premier Sánchez goedkeuring krijgt van zijn parlement, zal de noodtoestand in het land tot minimaal eind juni van kracht blijven. Wel willen ze in de tussentijd de lockdownmaatregelen stapsgewijs afbouwen als daar ruimte voor is.