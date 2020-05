Openbaar vervoer dringt aan op verplichte mondkapjes! ‘Anderhalve meter is onwerkbaar’

Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), waar de NS en regionale spoor-, stad- en streekvervoerders ook onderdeel van zijn, legt druk op het kabinet met een brandbrief richting staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Zij pleiten namelijk voor verplichte mondkapjes, ‘anders is het onwerkbaar‘.

Personeel en reizigers moeten verplicht beschermingsmiddelen gaan dragen, want andere mogelijkheden zijn er volgens NOVB niet. Ze wijzen ook vooral naar hoe het in het buitenland gaat. Doen we dit niet, dan lopen de financiële tekorten zo hoog op dat de vervoerders in de problemen zullen komen. Ook vinden ze dat de overheid snel moet gaan beslissen over wie wel en wie niet met het openbaar vervoer mogen, en wanneer. Anders wordt het te druk.

Druk neemt toe

Met deze brandbrief legt de sector behoorlijke druk op het kabinet en met name het RIVM. Want pleiten voor beschermingsmiddelen, (dure) mondkapjes in het bijzonder, terwijl we hier zo’n schrijnend tekort aan lijken te hebben (en anders komt de sector in de financiële problemen)? Ai, wat een dilemma!

Het gepeupel in dure mondkapjes laten lopen zodat ze lekker kunnen treinreizen, gaat het kabinet niet doen. Mensen zonder mondkapjes de trein in laten, wil de vervoerder niet. En het RIVM heeft gezegd dat de meeste mondkapjes nauwelijks effect hebben, dus de goedkope (niet FFP2-) variant is ook geen optie.

Het zou mij niet verbazen als het RIVM straks buigt. Met ‘de kennis van nu’ is het dan straks ineens wel oké om huis-tuin-en-keuken-mondkapjes te dragen, maar zijn de risico’s wel voor de drager. Net als de vuistregel van het RIVM voor werkhervatting bij vitale beroepen, die ’24-uur klachtenvrij’-regel. De rest van Nederland kon tot nog wel drie weken na klachtenvrij te zijn, anderen besmetten. Behalve als je in een vitaal beroep werkte. Want daar woog het risico op besmetting niet op tegen de economische schade, geeft RIVM-baas Jaap van Dissel hier toe.

België begint ook aan zelfgemaakte mondkapjes, dus dikke kans dat Nederland snel volgt. Maar hey, kop op! We hebben al die tijd toch wel mooi geld bespaard!