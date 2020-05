Opnieuw vele betogingen in Duitsland: ‘WEG MET DE CORONAMAATREGELEN!’

Sinds de hereniging van Duitsland zijn de Duitsers gewend geraakt aan hun vrijheid. Daar moet je dan ook niet aankomen, want anders gaan ze massaal de straat op om hun vrijheid af te dwingen. Er zijn wekelijks protesten tegen de coronamaatregelen in de Bondsrepubliek. Regelmatig kwam het ook tot schermutselingen met de Polizei.

Vandaag vonden er zelfs protesten plaats in het hele land. Volgens Duitse Media ging het veelal om kleinschalige protesten. Dat laatste is ook niet zo gek, omdat je in Duitsland vanwege de coronamaatregelen maar met maximaal 50 mensen mag demonstreren.

Guten Morgen #Berlin an diesem schwülen Samstag. Mit rund 1.100 Einsatzkräften begleiten wir heute fast 40 angemeldete Versammlungen und achten hierbei natürlich auch auf die Einhaltung der #covid19-EindämmungsVO. #b2305 pic.twitter.com/OpZ01j2MOX — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) May 23, 2020

Alleen al in Berlijn waren er vele tientallen demonstraties aangemeld zodat de betogers zich door de stad konden spreiden en zich zo konden houden aan het maximum van 50 betogers. 1.100 agenten werden opgetrommeld om de rust in de Duitse hoofdstad te bewaken. Een maand geleden liep het nog helemaal uit de hand in Berlijn toen de betogers en politie zich tegen elkaar keerden.

‘WEG MET DE CORONAMAATREGELEN!’ was een veelgehoorde uitspraak tijdens de demonstraties die niet alleen plaatsvonden in Berlijn, maar waren verspreid over heel Duitsland. De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft aangekondigd dat ze morgen (zondag) willen demonstreren in Stuttgart. Aan die demonstratie mogen niet meer dan honderd mensen deelnemen.

In Spanje zijn er ondertussen ook protesten uitgebroken. In de Spaanse hoofdstad Madrid gingen duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. De lockdown is inmiddels opgeheven in Spanje, maar de betoger richtten zich vooral op de aanpak van de coronacrisis door de regering van premier Pedro Sánchez.