Ouderen werden KEIHARD aan hun corona-lot overgelaten: verpleeghuizen wilden testen maar dat MOCHT NIET

Verpleeghuizen in heel Nederland wilden hun personeel al in maart laten testen op het coronavirus. De gedachte was: ze komen zoveel in contact met andere mensen, de kans dat ze iets oplopen is significant. Als ze dan vervolgens met kwetsbare ouderen werken krijg je een heel gevaarlijke situatie.

Dat klinkt natuurlijk heel logisch, zeker als je bedenkt dat een groot aantal zieken geen of bijna geen symptomen vertonen weet je dat bovenstaand scenario meer dan waarschijnlijk was. Ja. Dat klinkt inderdaad heel logisch. Alleen was er één probleem. Laboratoria werkten niet mee. Want RIVM-richtlijnen.

Directeur Peter Hoppener van zorgorganisatie Vivent uit Den Bosch legt uit in Trouw wat er gebeurde. “De maand maart was cruciaal. We wilden personeel laten testen, maar we mochten niet,” zegt hij. “Terwijl nu blijkt dat personeel ongewild voor een flink deel van de besmettingen heeft gezorgd.”

Vivent wilde medewerkers laten testen maar kreeg te horen dat ze daar geen zin in hadden. Volgens het RIVM moesten verpleeghuismedewerkers die ziek waren gewoon thuisblijven… maar moesten ze NIET getest worden.

Dat is onmogelijk, aldus Hoppener. “We hebben de mensen hard nodig. Je kan niet tegen een afdeling met twintig mensen met psychogeriatrische problemen zeggen: vandaag even geen personeel.”

Een woordvoerder van verpleeghuis De Zellingen zegt: “Op 20 maart werd de situatie zo serieus dat we graag wilden testen. Maar we zaten vast aan de richtlijnen van het RIVM.”

Het grootste laboratorium van ons land, Star-shl, bevestigt dat beeld. “Er kwamen verpleeghuizen die wilden testen, maar wij zeiden: ‘We testen alleen huisartsen en verloskundigen. Dat is wat we volgens de richtlijnen mogen doen.’ Pas gaandeweg hebben we verpleeghuizen erbij genomen,” aldus het laboratorium.

Met andere woorden: verpleeghuizen gaven aan dat er getest moest worden omdat personeel symptomen had en omdat bewoners van de verpleeghuizen vervolgens écht ziek werden (en stierven). Laboratoria wilden wel testen (Star-shl zegt dat het genoeg capaciteit had) maar mocht dat niet vanwege de richtlijnen van het RIVM.

Iedereen wist wat er gaande was. Iedereen zag het misgaan. De betrokkenen wilden ingrijpen maar ja. Richtlijnen.

De verdediging van het RIVM? De richtlijnen zouden niet dwingend zijn, maar “richtinggevend.” “Uiteraard kunnen zorgprofessionals eigen afwegingen maken.”

Deze reactie is een grof schandaal. Denkt dat waardeloze RIVM nou echt dat wij allemaal vergeten zijn dat minister Hugo de Jonge WOEST was op het Groningse ziekenhuis UMCG omdat dat… zich niet aan de RIVM-richtlijnen hield en zowaar mensen aan het testen was?

“Ieder voor zich is niet de manier waarop je een crisis te lijf gaat,” zei dat stuk verdriet toen. “Aan die richtlijn zal iedereen zich moeten houden. Het is natuurlijk juist de bedoeling dat je samen optrekt.”

En hij zei vervolgens dat het UMCG niet mocht testen omdat er zogenaamd een “schaarste” was aan testen. UMCG-hoofd microbiologie Alex Friedrich sprak dat toen al tegen. And guess what? Star-shl geeft nu óók aan dat er genoeg testen waren (zelfs om verpleeghuispersoneel te testen!).

Wanneer dit was? 23 maart.

PRECIES de periode waarover we het nu hebben.

Wat het RIVM gedaan heeft (ouderen op de slachtbank leggen) en nú doet (de schuld afschuiven op de verpleeghuizen zelf) is een grof, grof schandaal. Dit instituut is werkelijk verrot tot op het bot.

Oh, en als die walgelijke nepfactcheckers van Pointer nu gaan zeuren dat ouderen niet létterlijk op de slachtbank gelegd werden en dit nepnieuws is word ik helemaal gek.