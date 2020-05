Overheid keurt mondkapjes af! Gelukkig nog wel te bestellen via DDS!

Meer dan vijf miljoen (!) aangekochte medische mondkapjes zijn afgekeurd door de Nederlandse overheid. Een bizar groot aantal en niemand weet precies WAAROM die mondkapjes zijn afgekeurd. Zou het weer te maken hebben gehad met belangen en patenten? De gene die het weet mag reageren onder dit artikel.

Meer dan tien procent van de door Nederland geïmporteerde mondkapjes werd afgekeurd. De bestelling van die mondkapjes verliep via het andelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) die nauwe banden hebben met het RIVM.

Er liggen momenteel nog miljoenen mondkapjes in het bewaringshuis van de overheid. Allemaal voldeden ze niet aan de geclaimde prestatie-eisen., aldus Nu.nl.

“Er wordt op dit moment onderzocht of en hoe die maskers in opslag alsnog kunnen worden gebruikt, ook al voldoen ze niet aan de kwaliteitseisen”, aldus iemand van het Ministerie van Volksgezondheid tegenover de pers.

Eerst werd er in Nederland nog gesproken over een ‘tekort’ aan mondkapjes. Maar als je leest wat de eisen van de overheid zijn, betreffende die mondkapjes, dan snap je al heel snel dat er nog maar bitter weinig overblijft. Het is bijna een beetje zoals: ‘Ik wijs die KIA af want ik wil liever een Audi’. Tja, als we allemaal die luxe hadden…

