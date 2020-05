Oversteken op straat? ‘Gebruik je elleboog!’

Langzaamaan begint Nederland te wennen aan de (opgedrongen) 1.5-meter economie. Ook de stoplichten zijn nu aangepast. In Rotterdam laten ze zien hoe dat er binnenkort uit gaat zien voor de Nederlandse bevolking die een zebrapad willen passeren.

De Telegraaf schrijft dat er in de Maasstad stickers zijn aangebracht bij verkeerslichten om overstekers er op te wijzen de knopjes van het stoplicht alleen nog in te drukken met een elleboog.

De achterliggende gedachte van de gemeente Rotterdam is dat de verspreiding van het coronavirus, maar ook andere infectieziekten, zich vooral weet te verspreiden via de handen. Daarom is nu afgesproken dat de nieuwe koers is om zoveel als mogelijk openbare knoppen, etcetera aan te raken met de elleboog.