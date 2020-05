Özcan Akyol gaat los op racistische NOS: ‘Dit is nu wat je noemt eliteracisme’

Het zal de dames en heren van de NOS hogelijk verbazen, maar het blijkt dat ‘etnische minderheden’ helemaal niet te spreken zijn over de ‘divibokaal’ van de publieke omroep. Özcan Akyol is woest.

Tot voor kort dacht hij, aldus Akyol in zijn meest recente column voor het AD, “dat etnisch profileren een probleem van de politie en belastingdienstpersoneel was.” Maar nee. De NOS “voegde zich [deze week] ook toe aan dit dubieuze rijtje.” Vervolgens noemt hij het beleid van de NOS, met hun achterlijke Divi Bokaal, “tamelijk racistisch.”

Het is, stelt hij, ” ronduit een belediging dat er een database wordt bijgehouden van mensen met een bepaalde etnische achtergrond. Het gaat helemaal niet om hun competenties: de raciale achtergrond staat voorop. Als je het juiste pigment hebt, maar in feite niets kunt, bezorg je toch de roergangers bij de NOS een lekker zelfgevoel, omdat zij jou een podium hebben geboden.”

Zijn conclusie?

Dit is nu wat je noemt eliteracisme. En het is tekenend dat vrijwel niemand bij de organisatie, in de top en op lagere niveaus, heeft gezegd dat ze beleid uitvoeren dat echt niet kan, wat pijnlijk duidelijk maakt dat deze mensen losgezongen zijn van de realiteit.

En nee, Akyol is niet de enige ‘allochtoon’ die niet blij is met deze cultuur bij de NOS. Samira Tarrass is er ook helemaal klaar mee:

Hierbij een officiële klacht aan het adres van @NOS en @MarcelGelauff wegens discriminatie en racisme. De officiële klacht is nog onderweg. Hier mogen jullie niet meer mee wegkomen. @divibokaal — Samira 'spruitje' Tarrass (@Samira_Tarrass) May 15, 2020

Is dat niet wat overdreven dan? Neen. Het hele beleid is racistisch tot op het bot. En in interne communicatie maakt de NOS nóg duidelijker dat het daar allemaal een stel racisiten pur sang zijn. Zo wordt in een juryrapport voor de divibokaal gesteld dat héél knap is dat de journalisten in kwestie een vrouw met migratieachtergrond hebben gevonden die ook nog eens leuk en vlot spreekt. “Ze was volgens Nik de enige op de handelsvloer van de bank. Belangrijk daarnaast is dat Nik en Charlotte bewust door zijn gaan zoeken toen ze die niet meteen vonden,” aldus dat rapport.

Ongelooflijk.