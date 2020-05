PVV: ‘Overheid moet investeren in eigen land!’ D66 en CU willen weer evenementen in Nederland

De PVV roept op dat de overheid massaal gaat investeren in eigen land om de economie een boost te geven. De overheid moet slim investeren om grote sectoren weer aan het werk te krijgen. Zo stelt Dion Graus dat de overheid juist nu rijksgebouwen moet opknappen om zo de bouw een steuntje in de rug te geven. Ondertussen pleiten D66 en CU ervoor dat evenementen moeten kunnen vóór 1 september als men zich aan de samenscholingsregels houdt.

De PVV vindt het belangrijk dat de overheid er alles aan doet om de overheid weer de nodige impulsen te geven. Graus komt met een aardig idee hiervoor: bekijk per sector wat de overheid kan doen om die sectoren een steuntje in de rug te geven. De bouw bijvoorbeeld: wacht niet met renoveren van overheidsgebouwen maar doe het juist nu, zodat de bouw dit soort opdrachten kan uitvoeren.

Ondertussen zijn D66 en CU van mening dat het kabinet moet overwegen om evenementen toch door te laten gaan, zolang zijn de anderhalvemeter-regelgeving waarborgen. Een drive-inbioscoop moet dus wel kunnen aldus beide partijen.

“Land op slot betekent niet automatisch alle plezier kapot.”

Het is zeker geen gekke gedachte van beide partijen. Het is onmogelijk om al land zijnde de hele zomer ‘dicht’ te blijven. Er zal serieus gekeken moeten worden naar het voorstel om evenementen wellicht toch door te laten gaan. Uiteraard in samenspraak met de geldende regelgeving.

Mensen gaan hoe dan ook vertier opzoeken deze zomer. De overheid doet er slim aan om hier nu al op in te spelen! Zorg ervoor dat je niet weer achter de feiten aanloopt, dus overweeg dit soort plannen!