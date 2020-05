Ramp op komst in Bangladesh! Coronavirus treft ’s werelds grootste vluchtelingenkamp, net nu cycloon toe gaat slaan

Bangladesh lijkt te zullen worden getroffen door een onvoorstelbare hoeveelheid pech. Want niet alleen is het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, met 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen, getroffen door het coronavirus. Het land (en dus ook het kamp) maakt zich namelijk op voor een aankomende cycloon!

Je zou ze bijna zijn vergeten, die Rohingya’s in de vluchtelingenkampen van Bangladesh. Maar ze zitten er nog en ze hebben kennelijk nog niet genoeg pech gehad… Dit kon wel eens een enorm drama gaan worden.

Een miljoen vluchtelingen in een land als Bangladesh. Dan heb je al 10-0 achterstand. Ze zitten in erbarmelijke omstandigheden en hebben veel meer kans op ziektes en kwalen. Én veel minder kans op voldoende medische hulp tegen die kwalen. Nou, dat, plus het feit dat ze daar behoorlijk dicht op elkaar zitten gepakt, helpt allemaal niet echt mee.

Het coronavirus is er dus al geconstateerd (bij vier vluchtelingen) en je evacueert niet zomaar even een miljoen man. Het virus zal daar dus, zéér waarschijnlijk, echt ontiegelijk hard toeslaan. En tot overmaat van ramp raast er, morgen over overmorgen, ook nog een cycloon over het land. Nou, zie zo’n kamp dan nog maar eens rustig en ordelijk te houden.

Maar ook als de cycloon het kamp niet treft, wordt de situatie voor de mensen daar knap beroerd. Door zware regenval en overstromingen is de kans zeer reëel dat mensen alsnog worden afgesneden van belangrijke voorzieningen, waardoor ook vaak na een cycloon een piek in ziektes kan worden waargenomen. Dit wordt een drama.