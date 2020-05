Rutte: sportscholen, sauna’s mogelijk 1 juli open! Kabinet nog besluiteloos over buitenlandse vakanties

Het kabinet maakt toch nog een draai, vanuit de sportwereld was er immens veel kritiek op de keuze om wel restaurants, café’s en terrassen te openen vanaf 1 juni maar om sportscholen pas vanaf 1 september weer te openen. Mocht alles de komende maand goed gaan, dan mogen zij alsnog vervroegd de deuren gaan openen. Ondertussen heeft het kabinet nog geen groen licht gegeven voor vakanties in het buitenland.

De sportscholen waren uiteraard niet content met de keuze van het kabinet, ze zouden namelijk hun deuren dicht moeten houden tot 1 september. Hier komt mogelijk verandering in; zolang alles goed gaat mogen sportscholen twee maanden eerder dan toch hun deuren weer openen.

Ondertussen krijgen Nederlanders nog geen groen licht van het kabinet om een vakantie naar het buitenland te boeken. Er gaan geruchten de ronde dat Duitsland al vanaf halverwege juni haar reisadvies gaat veranderen. Ondertussen blijft ons kabinet voorlopig nog besluiteloos. Ze gaan zeker kijken naar dit hoofpijndossier, maar durven in feite nog geen uitspraken te doen.

Minister Blok probeert zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, onze overheid is al in gesprek hierover met andere landen.

„We overleggen hier en internationaal. Ik realiseer me dat mensen willen weten wat ze kunnen doen. We laten het echt niet bewust onderop de stapel liggen. Mijn inzet is om dat tijdig voor de zomer te doen, maar de ontwikkeling van het virus is allesbepalend.”