Schaf bezoekverbod verzorgingshuizen af in het noorden van het land. Dit is MISDADIG

Eind april liet de overheid weten dat het bezoekverbod in verpleeg- en verzorgingshuizen niet versoepeld werd. Want, stelden Rutte en co, de situatie rond het coronavirus is nog altijd “zorgwekkend.” Helaas, pindakaas, er moet een “beschermende muur” worden gezet rond onze ouderen.

Het verbod is, aldus Rutte, “noodzakelijk om onze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te beschermen.” Dit omdat verpleeg- en verzorgingshuizen de afgelopen weken te maken hadden met “grote uitbraken” van Covid-19. Hele horden ouderen overlijden eraan. Ter vergelijking: de sterfte in verpleeghuizen is twee keer zo hoog als voor de coronacrisis. En dus moeten ouderen opgesloten blijven en mogen ze niet eens bezocht worden door kinderen en kleinkinderen.

Maar wacht eens even, die redering is tenminste voor één regio helemaal niet steekhoudend. In het noorden van het land is de verspreiding van het nieuwe Chinese coronavirus minimaal. Kijk naar Friesland. Daar is het aantal positieve geteste personen 512 mensen. De afgelopen dagen zijn er steeds maar 2 a 3 bijgekomen. In verpleeg- en verzorgingshuizen zijn 138 mensen besmet geweest… de laatste dagen 0. Het aantal overleden personen? 62 in de hele provincie. Toename? 0.

De kans dat een Fries het coronavirus heeft is bijna nihil. De kleinkinderen, de kinderen, opa en oma… ze kunnen allemaal prima bij elkaar komen. Het risico van zulke familiebijeenkomsten is in die provincie minimaal.

Maar toch geldt het bezoekverbod voor heel het land.

Waarom eigenlijk? Hoe is dat te verdedigen? Waarom moeten ouderen in Friesland, Groningen en Drenthe verpieteren terwijl de kans dat hun kinderen of kleinkinderen hen met het coronavirus besmetten zo ongelooflijk klein is?

Als je hier met mensen over praat is iedereen het erover eens dat dit bezoekverbod in het noorden van het land achterlijk is. De enigen die dat niet zien zijn de intellectuele dwergen van het RIVM en het kabinet.

Is het mogelijk dat de boven-ons-gestelden zó debiel zijn dat ze dit zelf niet kunnen bedenken? Of is hier iets anders gaande; iets dat te maken heeft met de overduidelijke anti-ouderen agenda van D66?

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het deze week over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 KN95-mondkapjes. Want ja, ze werken volgens steeds meer experts wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus waarschijnlijk én verminderen mogelijkerwijs zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeg ik: doen!

Volg mij op Twitter.