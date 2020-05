Selçuk Öztürk neemt voorzichtig afscheid van het paarse pluche: ‘Ik keer niet meer terug in De Tweede Kamer’

Natuurlijk. Het was al de verwachting dat de trotse Turkse-Nederlander Selçuk Öztürk niet met zijn baard tussen de benen af zou druipen, maar dat zijn positie bij DENK niet langer houdbaar is beseft hij nu zelf ook. Sterker nog: ‘We gaan Öztürk niet meer terugzien in De Tweede Kamer’.

De verwachtingen waren hooggespannen toen de NPO’s Buitenhof trots aankondigde dat Selçuk Öztürk aan tafel zou verschijnen. Zou hij opstappen bij ‘zijn’ partij DENK? Of anderzijds: Zou hij nog meer vuile was over zijn schotel hangen om vervolgens te etaleren op TV?

“Ik maak plaats voor de leden, de leden bepalen”. “Dat ik eind maart, bij de verkiezingen 2021, ga stoppen weet iedereen”, aldus Selçuk Öztürk in #buitenhof over of hij blijft als kamerlid en als voorzitter @DenkNL pic.twitter.com/oGAsnXc9wm — Buitenhof (@Buitenhoftv) May 10, 2020

Het viel allemaal best wel tegen. Öztürk neemt liever met trots afscheid van het paarse pluche, dus hoopt hij aan te blijven tot aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen. Daarna zien we hem -naar eigen zeggen- niet meer terug in het strafbankje van Khadija Arib, die hem niet voor niets al meermaals de les moest lezen.