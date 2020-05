‘Sinds seizoenstart Buitenhof is D66 koploper, partijen als PVV, FVD, SP en SGP hebben niet eens een uitnodiging gehad!’

Rob Jetten blijkt het lievelingetje van het VPRO-programma Buitenhof. Althans, zo stelt de zogeheten Monitor van Politieke Optredens, die alle cijfertjes dus bijhoudt. Jetten mocht maar liefs twaalf keer aan tafel glijden bij het VPRO-programma. Partijen als de PVV, FVD, SP en de SGP zouden niet eens een uitnodiging hebben ontvangen om ook aan te schuiven.

Helemaal prima dat we Rob Jetten (D66) steeds zien aanschuiven in NPO programma’s zoals Op1, Dit is M en dus ook Buitenhof. Maar dat andere partijen worden buitengesloten om deel te nemen aan een gesprek is natuurlijk waanzin. Dat is wel het geval volgens de Monitor Politieke Optredens.

Sinds de seizoenstart van @Buitenhoftv is D66 koploper in het aantal optredens. Politici van Christenunie, PVV, SP, SGP en FVD hebben nog geen uitnodiging ontvangen. De stand per 20 mei 2020 is:

D66 – 12

CDA – 10

PvdA – 10

VVD – 7

Groen Links – 6

50plus – 1

Denk – 1

PvdD – 1 — Monitor politieke optredens (@MOptredens) May 20, 2020