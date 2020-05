Verrassing! Man die Joods restaurant HaCarmel aanviel is… dezelfde Syriër als eerst: Saleh A.

Het is natuurlijk een enórme verrassing. Nietwaar? De man die het joodse restaurant HaCarmel heeft beschadigd is niemand anders… dan de Syriër die dat eerder ook deed. Het gaat dus om Saleh A.

Dat bericht Hidde J. van Koningsveld. En als je denkt: ‘Saleh A.? Hoe ziet die man eruit?’ Nou, dan hebben we een mooi screenshot voor je waarin je hem ziet. Met een zwart balkje weliswaar — want als we dat balkje er niet in gooien krijg je weer een rechter die roept dat Saleh al hard genoeg gestraft is door ‘de media-aandacht — maar toch.

Mij verrast het niet. De man die #HaCarmel aanviel is Saleh A. De asielzoeker, die in Syrië vocht, sloeg in 2017 ook al de ruiten in bij het restaurant. Hij stond zo weer op straat en kreeg slechts 6 weken cel. Hopelijk pakt het het OM deze terrorist nu écht aan, @ferdgrapperhaus pic.twitter.com/cnlNtmdKGe — Hidde J. van Koningsveld (@koningsveld) May 8, 2020

Deze man is dus naar Nederland gekomen als “vluchteling.” Oh ja, het zou vre-se-lijk zijn in Syrië. Hij was er zijn leven niet veilig. De ene haatgroep tegen de andere. Radicale islamisten aan de ene kant, Assad supporters aan de andere. En dus kwam Saleh naar Nederland, want man oh man, in zo’n land met zoveel haat en nijd wil je natuurlijk niet leven.

En wat doet meneer vervolgens in ons land? Juist: hij opent de aanval op een restaurant. Omdat de eigenaren van dat restaurant joods zijn.

Dit soort tuig dient per direct, linea recta uitgezet te worden. Zet hem vandaag nog in het vliegtuig, geef hem een schop onder zijn antisemitische reet als hij aan boord gaat, vlieg hem terug naar Damascus, en kieper hem daar er weer uit. Wat er daar met hem gebeurt is (op zijn ABN’s gezegd) none of our business.

En nee, ik moet zeggen: het interesseert me eigenlijk ook helemaal niet. Deze man is overduidelijk een jodenhater pur sang. Als hij ertoe in staat was zou hij vrijwel zeker veel verder gaan dan een ruit of twee ingooien.

Weg met deze gestoorde gek. Voor dit soort jodenhaters is geen plaats in Nederland. Misschien dat hij in Syrië welkom is… en zo niet. Nou ja, jammer dan. Dan gaat hij maar lekker ergens in een grot in de woestijn wonen.

