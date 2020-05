VVD legt Grapperhaus vuur aan de schenen: ‘boa’s moeten nu knuppels krijgen!’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zou veel te weinig voor de boa’s doen, stelde VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz vanmiddag tijdens het vragenuurtje. Die moeten wat haar betreft vandaag nog worden uitgerust met een gummiknuppel en pepperspray. Maar Grapperhaus is nog niet overtuigd…

De mishandeling van boa’s op het strand vlakbij IJmuiden heeft de discussie over de bewapening van boa’s weer doen opleven. Yesilgöz hield een emotioneel beladen betoog en sprak schande van het incident, na de beelden te hebben gezien en wil zo snel mogelijk bewapenen. Toch ging Grapperhaus niet zomaar overstag.

Hij wil het geweldsmonopolie namelijk niet zomaar (gedeeltelijk) overhevelen van de politie naar de boa’s. Wel zegt hij open te staan voor een “fundamentele discussie”.

En hoewel ik het toch met Yesilgöz eens ben en dus vind dat boa’s wapenstokken moeten krijgen, begrijp ik Grapperhaus ook wel heel goed. Hij is namelijk bang voor machtsmisbruik door boa’s, gekoppeld aan de theorie dat gewapende boa’s juist nog meer agressie bij sommige burgers zullen gaan oproepen. Een terechte twijfel van hem, want als beide tegelijk realiteit worden dan escaleert de boel. En ja, wat dán?

Ik denk echter dat er een oplossing voor kan worden gevonden, een soort middle road. Is het misschien een idee om boa’s fatsoenlijk op te gaan leiden voordat je ze, met een knuppel in de hand, de straat op stuurt? Dan heeft het namelijk ook zin om ze te bewapenen en kunnen ze zich ook verdedigen als er wat gebeurt. Want geheid dat er een paar mafkezen rondlopen die weleens uit willen testen hoe goed ‘zo’n boa’tje’ nou echt is getraind.

Tegelijkertijd kun je ook een trainingsonderdeel opstellen over hoe boa’s de-escalerend kunnen handelen, met name in geval van mogelijke inzet van wapens. Zou volgens mij kunnen helpen, met als neven-effect dat boa’s mogelijk ook minder geneigd zijn om hun wapens in te zetten als middel voor machtsmisbruik. Ik denk dat Grapperhaus van die punten overtuigd moet zien te worden.