Alle werknemers in Nederland hebben deze maand een leuke meevaller op hun bankrekening bijgeschreven gekregen: het vakantiegeld. Doordat het belastingpercentage lager is dan vorig jaar zal het netto vakantiegeldbedrag iets hoger uitvallen bij veel werknemers. Mooi meegenomen natuurlijk, maar waar besteden mensen dit jaar hun vakantiegeld aan nu we niet of nauwelijks op vakantie kunnen vanwege het coronavirus?

In onzekere tijden sparen we meer

Het is algemeen bekend dat mensen meer sparen wanneer er economische onzekere tijden aanbreken. Het stukje extra salaris in de vorm van vakantiegeld zal bij velen naar de spaarrekening overgeboekt worden. Ongeveer één op de drie Nederlanders gaat dit doen, volgens de uitkomst van een enquête van de ING.

Investeren in het huis

Een dakkapel, een mooie traprenovatie, het aanschaffen van zonnepanelen, de tuin renoveren, of toch eindelijk die nieuwe kunststof kozijnen met dubbel glas laten plaatsen. Het is algemeen bekend dat ieder jaar veel mensen hun vakantiegeld investeren in hun woning. Dit jaar zullen, naar verwachting, meer mensen het vakantiegeld in hun woning stoppen voor bijvoorbeeld een verbouwing. Ook een stukje aflossen van de hypotheek staat bij velen op het lijstje. Mede omdat door het coronavirus een mooie zonvakantie naar Spanje, Italië of Griekenland er even niet in lijkt te zitten.

Luxe uitgaven ook populair

Een logische en volkomen begrijpelijke gedachte: ‘Na een jaar hard werken is het tijd om te genieten van mijn welverdiende vakantiegeld’. Zo was op RTL Nieuws een item over de stormloop op opblaasbare jacuzzi’s. Deze zijn zo populair geworden in coronatijd, dat de vraag groter is dan het aanbod. Er zijn zelfs al nieuwe bedrijven ontstaan die hierop inspelen. Veel mensen willen dus genieten deze zomer en een stukje vakantiegevoel in de tuin hebben. Met een prijs van 400 á 500 euro zijn de opblaasbare jaccuzzi’s goed betaalbaar. Laat het warme zomerweer maar komen!

Piek bij webshop bestellingen

De combinatie van het coronavirus en het vakantiegeld zorgt voor een piek bij online bestellingen, volgens Thuiswinkel.org. Mensen geven zichzelf graag een extra cadeautje, waar normaal langer voor gespaard moet worden. Je kunt hierbij denken aan:

Luxe barbecues en buitenkeukens

Sauna’s

E-bikes, mountainbikes en wielrenfietsen

Tuinsets en loungebanken

Trampolines

Ook kleding doet het goed rondom de storting van het vakantiegeld. De zomer staat voor de deur en daar hoort natuurlijk een zomerse garderobe bij. Webshops lijken dus goede zaken te doen deze periode. Happy shopping!

Tip: check je loonstrookje zorgvuldig

Ondanks dat je waarschijnlijk een goede verstandhouding hebt met jouw werkgever, is het verstandig om je loonstrookje toch even goed te checken. Soms worden er, onbewust, fouten gemaakt met het uitkeren van het vakantiegeld. Vaak zitten deze foutjes in het overwerk en toeslaguren. Zeker even checken dus!