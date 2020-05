Waarom Bill Gates een grote held is, en misschien zelfs een Nobelprijs verdient

Een nieuw soort complotgekkie heeft de afgelopen maanden z’n kop opgestoken: de virulente (pun intended) Bill Gates-hater. Ineens zit de oprichter van Microsoft op de schopstoel van gekken met hun ongefundeerde en levensgevaarlijke nonsens.

Met teleurstelling nam ik gisteren kennis van een nieuwe peiling van het gerenommeerde Ipsos, waaruit blijkt dat maar liefst 5% van alle Nederlanders bereid is te geloven dat Microsoft-oprichter en Bill & Melinda Gates Foundation-bestuurder Bill Gates de uitbraak van het coronavirus op z’n geweten zou hebben. Dat zou betekenen dat er momenteel ruim 860.000 landgenoten rondlopen die bereid zijn die aperte nonsens te geloven.

Een ongelooflijk grote groep complotdenkende nitwits, en ik heb ze gisteren en vandaag dan ook direct teruggezien in mijn Twitter-mentions en mijn Facebook-message requests. Ik zou het “verstand van een mug” hebben, er zou “bloed aan mij kleven”, “erg dom en naïef” of “net zo erg als de main stream media” zijn, bovendien door Satan bezeten zijn, en last but not least werd er ook nog een portie fake news over poliovaccins naar m’n hoofd geslingerd waarvan je met 5 minuten rondzoeken op factchecksites had kunnen weten dat het allemaal niet waar was.

Ik sta met stomheid te kijken hoe Bill Gates ineens de grote boze boeman van de wereld is geworden. Dat was een positie die voorheen voorbehouden was aan George Soros, en daarvoor weer aan andere rijke en succesvolle Joodse zakenmannen zoals David Rockefeller. Zo bekeken is de wereld meteen een beetje minder antisemitisch geworden, nu Bill Gates – die z’n kinderen katholiek heeft opgevoed – kennelijk de nieuwe eindbaas van de illuminati is geworden.

Maar nee: Bill Gates is geen kwade genie. En hij probeert al helemaal niet schatrijk te worden door het coronavirus uit te vinden, om vervolgens het vaccin tegen de ziekte als een duveltje uit een doosje tevoorschijn te toveren. Ongeacht wat allerlei niet door feiten gehinderde onverlaten staan te typen op hun laptops die draaien op het – oh, zoete, zoete ironie! – door Bill Gates uitgevonden Windows 10-besturingssysteem. Het is een zeer onverdiende aanval op een man die met z’n vermogen van tientallen miljarden euro’s met z’n luie achterwerk op een tropisch eiland had kunnen zitten terwijl hij z’n dagen slijt met dure escorts en privé-concerten van sterren in de categorie Beyoncé en Rihanna.

Gates doet dat echter niet: in plaats daarvan zet deze filantropische multimiljardair z’n persoonlijke fortuin in om de wereld een betere plek te maken. Hij doet aan ontwikkelingshulp in arme gebieden, en investeert nu veel geld in bedrijven die daardoor sneller met een vaccin tegen het coronavirus kunnen komen. Aan dat laatste zal hij, in weerwil van wat complotdenkers verklaren, geen cent verdienen. Maar de wereld zal er wel een betere plaats van worden.

En daarom is de reputatie die Bill Gates de afgelopen maanden ineens aangemeten heeft gekregen zeer onterecht. Al die bagger, kennelijk door inmiddels honderdduizenden Nederlanders verspreid, is totaal onverdiend. Geef hem liever een Nobelprijs (ja jongens, nEt AlS oBaMa!!!1) voor al het goeds dat hij in de wereld verricht, terwijl hij net zo makkelijk gewoon de hele dag had kunnen golfen op ’s werelds meest luxueuze, exotische resorts. Ja, ik ben 100% Team Bill Gates, en een knappe complotdenker of antivaxxer die mij daar anders over kan laten denken. Deal with it.