Dít land: 15% Nederland is corona-complotgekkie, 4% is 5G-mafklapper en 5% is Bill Gates-debiel

Dit land zit tjokvol knettergekke mensen die teveel science fiction-films hebben gekeken. Dat is de enige conclusie die je kan trekken uit een nieuw onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos. Daaruit blijkt dat een significante groep Nederlanders denkt dat het coronavirus een biologisch wapen is, dat er een verband is met de 5G-techniek of dat Bill Gates corona zelf ontworpen heeft.

Uit een nieuwe peiling van onderzoeksbureau Ipsos blijkt maar weer eens dat een groot deel van Nederland niet zelf kan nadenken, en aanneemt dat wat een maagd van 35 die in de kelder van z’n moeder woont op YouTube zet automatisch de waarheid moet zijn. Want is ons nuchtere landje zo in staat om complottheorieën te onderscheiden van – je weet wel, ooit waren ze belangrijk – feiten? Nou ja, gelukkig de overgrote meerderheid wel.

Maar 1 op de 7 Nederlanders denkt dat het coronavirus als biologisch wapen is ontworpen, terwijl daar geen enkel bewijs voor is. Ook denkt 1 op de 20 landgenoten dat Bill Gates zelfs dat coronavirus hoogstpersoonlijk heeft ontworpen, terwijl 1 op de 25 meent dat de 5G-techniek ermee te maken heeft. Uit het rapport dat Ipsos er vandaag over publiceerde:

Weet je Nederland: fantaseer anders nog maar eens over 5G-zendmasten aanvallen en stel het ontwikkelingswerk dat Bill Gates met z’n eigen fortuin onderneemt in een kwaad daglicht. En ga dan weer slapen met het volstrekte waanidee dat je de wereld een dienst hebt bewezen, terwijl je in werkelijkheid vooral aantoont te beschikken over het analytisch vermogen van een halfdode garnaal. Toch nog een welgemeend goed advies: delete your accounts op social media, dat is beter voor jullie zelf, en beter voor de wereld.