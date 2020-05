‘We gaan niet wachten op de eerste dode’ – Vakbonden zijn woedend, dreigen met werkweigering na geweld tegen BOA in IJmuiden

De boa’s zijn er helemaal klaar mee! De maat is vol, zo zeggen ook de vakbonden, die willen dat er nú echt wat gaat gebeuren. De buitengewoon opsporingsambtenaren die gisteren in IJmuiden het ziekenhuis in zijn getrapt, was de druppel. Ze eisen nu wapenstokken en pepperspray, of de boa’s leggen het werk neer. In Rotterdam schrijven ze al geeneens bonnen meer uit!



Het is al jaren hetzelfde riedeltje en telkens dooft de aandacht, en dus de ophef, weer langzaam uit. ‘Zal allemaal wel meevallen, incidenten hou je toch’, hoor je dan. De overheid belooft telkens (na lang te hebben gezwegen) beterschap maar komt hooguit met nieuwe wetten die in de praktijk toch niets uithalen. En de boa’s blijven in de tussentijd gewoon klappen vangen. BN’ers doen in de media nog een keer verontwaardigd over het meest recente incident en spreken hun morele afkeuring uit. Leuk hashtagje erbij en we voelen ons weer even verbonden. Preken voor eigen parochie natuurlijk, want de daders zijn nou niet bepaald wat je noemt ‘NPO-publiek’. En die weten ook heel goed dat het verkeerd is wat ze doen.

Boa’s zouden volgens de politie geen wapens mogen hebben omdat het geweldsmonopolie bij hun ligt. Ja, klopt, maar onder bepaalde voorwaarden kan men dat recht wel (tijdelijk) uitbesteden. Maar die starre houding voert de druk natuurlijk alleen maar op. Want de politie gebruikt het geweldsmonopolie op dit vlak maar in uitzonderlijke gevallen, wat meestal heel goed is, maar hier verkijken ze zich op de situatie denk ik. En als ze dat telkens maar niet willen erkennen (kunnen ze alleen laten zien door zélf in te grijpen), dan is het een kwestie van tijd voor iemand anders het wél gaat doen. Want als vakbonden met zulk grof geschut dreigen als werkweigering, in deze cruciale tijden, dan moet dat toch echt wel een wake-up call zijn voor de overheid, toch?

Geef die boa’s alsjeblieft een fatsoenlijke wapenstok en de vrijheid hem te gebruiken. Daar wordt het echt hoog tijd voor.