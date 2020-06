BAM! Baudet veegt de vloer aan met klimaatreligekkies van VVD, CDA, D66 en GroenLinks

FvD-voorman Thierry Baudet gaf een interessante redevoering over het destructieve klimaatbeleid van het partijkartel. Hij legde het vuur na aan de schenen van de partijen die claimen keer op keer het ‘beste’ voor te hebben met het klimaat. Volgens Baudet is het partijkartel in de ban van een doodscultus. Daar waar het partijkartel voor staat is niks anders dan een stupide en destructief toekomstplan.

Het klimaatbeleid van de gevestigde partijen is een grote, dure grap. Het is enorm geldverslindend, nauwelijks rendabel en het vernietigt ons mooie landschap. De partijen die het hardst roepen dat ze het meest geven om het klimaat zijn tegelijkertijd bezig met de vernietiging van onze lokale milieu.

Daarbovenop komt de onhaalbaarheid van dit dystopische beleid, en de onbetaalbare kosten. Baudet refereert naar het onlangs verschenen rapport van de Nederlandsche Bank; waarin staat vermeld dat Nederland een krimp van zo’n 6.4% meemaakt dit jaar. Om het in perspectief te zien: dat betekent dat we een recessie krijgen die twee maal zo erg zal zijn als de kredietcrisis van 2008!

Baudet maakt pijnlijk duidelijk het klimaatbeleid van ons kabinet desastreuze gevolgen zal hebben. Het klimaatplan wordt gepresenteerd als een prachtige utopie, waarin iedereen kan genieten van ‘groene’ en ‘duurzame’ stroom, maar helaas tonen de cijfers toch echt wat anders.