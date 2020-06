Beeldenstorm gaat burgeroorlog worden: beeld zwarte tennisheld beklad met ‘White Lives Matter’

Het was wachten op de eerste tegenreactie, maar die is er gekomen. Het beeld van de Afro Amerikaanse tennisheld Arthur Ashe is beklad met de tekst ‘White Lives Matter’. Na de onrust van afgelopen weken was het nog verbazingwekkend stil vanuit de ‘rechtse hoek’ in de VS. Nu hebben ze toch van zich laten horen, en de vraag is: waar stopt deze waanzin?

Het lijkt erop dat het hard tegen hard gaat worden in de VS. Als men beelden van de Geconfedereerde Staten gaat bekladden kan je een tegenreactie verwachten van de Rednecks. Het beeld van de tennisheld Ashe is het slachtoffer geworden.

En helaas weten we waarom uitgerekend dit beeld is gekozen: omdat hij zwart was.

Kunnen deze zotten niet beter voor een beeld van een daadwerkelijk fout persoon gaan? Desnoods beklad je een beeld van Marx, Lenin of Guevara.

JUST IN: “White Lives Matter” spray-painted on Arthur Ashe monument in Richmondhttps://t.co/NzJFoBiUQK pic.twitter.com/cxkHLkOeYU — Michael Pegram (@MichaelNBC12) June 17, 2020

Dit soort acties zullen de spanningen alleen maar doen vergroten in Amerika.

Zowel de slogan ‘White Lives Matter’ als de slogan ‘Black Lives Matter’ slaan nergens op. Het reduceren van individuen naar het kleurtje van hun huid is infantiel. Maar helaas doet de halve wereld hieraan mee op dit moment.

De identiteitspolitiek slaat compleet door. De spanningen zullen niet bepaald afnemen de komende tijd als dit soort figuren aan de gang blijven gaan.

This man spray painted white lives matter on the Arthur Ashe statue, bystanders got a glimpse of his license plate, South Carolina tags SOC 223 . pic.twitter.com/4zTutlCCea — Jasper the Neutrally Feeling Ghost (@iheartdookey) June 17, 2020