Belachelijk! Michael P. krijgt 4 maanden strafvermindering wegens hardhandige aanhouding!

Michael P., de smerige verkrachter en brute moordenaar van Anne Faber, is door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Nu krijgt hij vier maanden strafvermindering omdat hij tijdens zijn aanhouding hardhandig werd aangepakt door het arrestatieteam.

Een verkrachtingsverdachte loopt vrij rond, ze weten hem te pakken te krijgen en ze weten ook dat het behóórlijk zeker is dat hij de dader is. Maar nog belangrijker: de kans leek toen nog te bestaan dat Anne Faber nog in leven was. Er zat dus, zachtjes gezegd, nogal wat druk achter. Volgens mij hebben die agenten zich nog goed weten in te houden en mag P. blij zijn dat het daar bij is gebleven. Ik kan me heel goed voorstellen dat je op zo’n moment wel van alles wilt proberen om nog op tijd te kunnen zijn voor het redden van die meid.

Maar de Hoge Raad besloot anders en gaf de familie Faber een “klap in het gezicht”, zo laten de familie in een verklaring weten. Het gaat uiteindelijk om vier maanden minder straf, van een straf die 28 jaar en tbs met dwangverpleging behelst. Aan de ene kant zou je zeggen ‘dat is nog steeds heel veel’, maar het steekt wel. Maar goed, 27 jaar en 8 maanden mét tbs en dwangverpleging dus. Het blijft belachelijk dat er een kans is dat deze mafkees ooit nog vrij komt.