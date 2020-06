Biomassa is volksverlakkende waanzin die maar blijft voortbestaan, zelfs nu Urgenda ervan afstapt: onzinnig!

Klimaatdeksundige RPML ziet al jaren met lede ogen aan hoe Nederland in de ban blijft van de ‘waanzinnige’ energiebron biomassa. Het is vervuilend, gebaseerd op ‘hypocriete’ boekhouderstrucs en de belastingbetaler draait er voor op, zelfs nu Urgenda en delen van GroenLinks er afstand van nemen. “Waarom stopt de biomassa-waanzin niet?”, vraagt RPML zich af: “De burger mag het gelag betalen, €100 miljard!”

Waarom stopt de biomassa-waanzin niet? De grootste en kostbaarste politieke dwaling ooit, biomassa, blijft maar doorgaan terwijl iedereen inmiddels wel begrijpt dat alleen een boekhoudkundige truc de basis is onder biomassa. Terwijl er 10% meer CO2 de lucht in wordt geblazen in vergelijking met steenkolencentrales, sluiten we steenkolencentrales en rekenen we biomassa niet mee als CO2-bron. Daarnaast kappen we op grote schaal (buitenlands) hout om de biomassa-centrales te voeden met brandstof.

De basis voor deze dwaling is gelegd in 2013 door minister Kamp die op een namiddag parlementaire goedkeuring kreeg voor de ‘opslag ODE’. ODE staat voor ‘Opslag duurzame energie’ en vindt u terug op uw energierekening. Kosten: €100 miljard. Doel: biomassa en windmolens, gelijkelijk verdeeld. Waarom kraaide er geen haan naar? Omdat het niet via het huishoudboekje van de overheid loopt maar rechtstreeks bij de burger wordt geïnd.

Al in 2015 bleek na onderzoek dat de gedachte achter biomassa een farce was en werd de Kamer daarop gewezen. Het was echter ‘politiek niet haalbaar’ om de zaak terug te draaien. In een normale samenleving heet dat ‘gezichtverlies’ en niet ‘politiek niet haalbaar’.

Sindsdien speelt de overheid verstoppertje en is er sinds 2015 nog eens 40 miljard belastinggeld er tegenaan gegooid. Minister Kamp wilde destijds geen vragen beantwoorden over de kosten of de zin, wilde het ook niet laten doorrekenen, minister Wiebes wilde in eerste instantie wél eraan gaan rekenen, maar probeert inmiddels de discussie te mijden.

Het afgelopen halfjaar kenmerkt zich door een aanzwellende kritiek van steeds meer prominenten die openlijk op deze idioterie wijzen: een (inmiddels kaltgestelde) GroenLinks-professor, PvdA’er Ronald Plasterk, en deze week zelfs Urgenda die nu oproept om Gronings gas te gaan gebruiken in plaats van biomassa!

In interviews wringt Jesse Klaver zich in alle bochten om maar vooral niet toe te geven dat hij onderdeel is van de volksverlakkerij. Tom van der Lee, verantwoordelijk voor energie namens GroenLinks, zegt zelfs keihard in de camera ‘dat we dan terug moeten op fossiel’ als de biomassa stopt… Maar dat zou juist een CO2-besparing opleveren, meneer Van der Lee! Dat hun clubgenoten op provinciaal en gemeentelijk niveau nog altijd de kranen wagenwijd openzetten voor biomassa is evident. De nieuwe biomassacentrale in Diemen is het meest recente voorbeeld. Er zijn nog 600 biomassacentrales gepland en de trein dendert gewoon door!

Er spelen op dit moment drie factoren die de volksverlakkerij laten voortbestaan: het gezichtsverlies van 80% van de Kamer, de ‘energietransitie’ (die helemaal niet gebaat is bij biomassacentrales) en het Parijs-akkoord. In ‘Parijs’ rekenen ze namelijk nog altijd net zo hypocriet, en ‘dus’ draagt biomassa bij aan de CO2-reductie die Urgenda vervolgens weer aanvecht bij de hoogste rechterlijke instanties als de terugloop onvoldoende is, waardoor er nog meer geld gepompt wordt in onzinnige projecten.

It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled. De burger mag het gelag betalen, €100 miljard aan windmolens en biomassa! Hoeveel IC-afdelingen, militairen, politie-agenten, Openbare Ministeries en leraren zijn dat? Dat is namelijk wat deze samenleving écht nodig heeft.