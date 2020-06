Boem! Twitter-concurrent Parler meest populaire Nieuws-app in Amerika!

In Amerika hebben rechtse social media-gebruikers hun buik vol van de linkse censuren van Twitter. Er worden steeds weer labels geplakt bij tweets van President Trump en rechtse gebruikers worden steeds weer van Twitter gegooid. Conservatieve bloggers, columnisten, presentatoren, en zelfs politici zijn daar klaar mee. Ze hebben massaal een Parler-account geopend, en zijn daar nu actief. Het gevolg: Parler was gisteren de meest populaire Nieuws-app in de Amerikaanse AppStore.

Radio- en Fox News-presentator Mark Levin maakte de overstap naar Parler al eerder. Eergisteren en gisteren kwamen daar andere populaire politici bij. Ted Cruz, de bekende senator. Jim Jordan, een bekend en conservatief lid van het Huis van Afgevaardigden, Devin Nunes waar hetzelfde voor geldt… en zo verder. Senator Cruz maakte zelfs een korte video waarin hij de sociale media giganten de oorlog verklaarde, en uitlegde waarom hij de overstap heeft gemaakt naar Parler:

Kijk deze video écht even. De manier waarop Cruz losgaat is schitterend. Er zijn niet veel politici of zelfs maar opiniemakers die de lef hebben om zich zo duidelijk uit te spreken tegen Big Tech.

Het gevolg is dat Parler gisteren de meest populaire app in de categorie Nieuws was in de Amerikaanse AppStore (van Apple). En wat Google Play betreft, daar kwam Parler zelfs de top 10 van álle apps inrennen — nog voor Netflix, Snapchat, en Disney+.

Ook in Nederland worden steeds meer mensen wakker:

Ik bepaal zelf wel wat ik wel en niet lees, wel en niet serieus neem. Daar heb ik @jack niet voor nodig. Dus ja: ook ik heb inmiddels een account op #parler. https://t.co/IEZJ5GVvwB — Gilbert el Tercero (@Gysbert_III) June 27, 2020

Weg met Twitter! Kom maar op Parler!

Oh, en ja: natuurlijk zit ik ook op Parler. Je kunt me daar hier volgen.