Burgemeester Halsema weigerde aangifte te doen van bekladding monumenten. Gevolg: opnieuw standbeeld beklad

Wat krijg je als je een burgemeester hebt die weigert aangifte te doen van vandalisme? Een vrijbrief voor vernielzucht. Dat is wat er nu gaande is in Amsterdam. Halsema had geen zin om aangifte te doen van de bekladding van Amsterdamse monumenten, vrij logisch dus dat activisten nu doodleuk verder gaan met het bekladden van andere beelden. Als de burgemeester geen initiatief neemt, dan doen ander politici het wel! Annabel Nanninga en Diederik Boomsma, CDA Amsterdam, stappen wel naar de politie!

Als de GroenLinks-burgemeester weigert aangifte te doen van bekladding van monumenten krijg je dit: men voelt zich vrij dit te doen. @DiederikBoomsma en ik deden vrijdag wél aangifte van bekladding van de Beurs! Ook hiervan doen wij aangifte. Wij wel! – https://t.co/YQ0rWcLJCf — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 21, 2020

Annabel Nanninga heeft helemaal gelijk; als de burgemeester dit soort acties niet expliciet afkeurt dan blijft men doorgaan. Doordat Halsema weigerde om dit soort vandalisme de kop in te drukken blijft cultureel erfgoed geteisterd worden. Je kan bijna stellen dat ze de vandalen van dit soort acties een vrijbrief heeft gegeven, want het afkeuren van dit soort acties doet ze niet. Nanninga zegt het volgende over het incident:

“Het wekt geen verbazing dat na deze vogelvrijverklaring van onze monumenten door de burgemeester er vernielingen blijven plaatsvinden. Van gebouwen en monumenten blijf je gewoon af, we kunnen als beschaafde mensen in gesprek gaan met elkaar over historie en context als daar behoefte aan is. De burgemeester dient de stad veilig te houden. Wij roepen de burgemeester op tot meer surveillance en bij vernieling het consequent doen van aangifte.”

Het Monument Indië Nederland op het Olympiaplein is besmeurd met rode verf. Men heeft het monument beklad met de tekst: “Van Heutsz leeft! Stop alle vormen van racisme! Next stop: Coentunnel! #BLM”

Wel fijn dat de activisten vermelden wat hun volgende doelwit zal zijn. Nu zowel Nanninga als Boomsma aangiftes hebben gedaan, zal de politie hier hopelijk werk van gaan maken. Preventief ingrijpen voordat de boel helemaal in Amsterdam gaat escaleren, want ferme taal en beleid van Halsema zal er niet komen.

Het Amsterdamse college gaat uiteindelijk toch wel aangifte doen. Het was ook onhoudbaar om geen aangifte te gaan doen.

UPDATE: na aangifte door @DiederikBoomsma (CDA) en mijzelf namens #FVD, en herhaaldelijk aandringen door ons, doet het college nu WEL aangifte. Heel verstandig! https://t.co/eX6DIZIBih — Annabel Nanninga (@ANanninga) June 21, 2020

Nu is het tijd voor Amsterdamse bestuurders om dit soort ongein keihard aan te pakken. Het vernielen van monumenten is contraproductief en juist polariserend.