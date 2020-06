CDA gaat toch wel lijsttrekker verkiezingen houden! ‘Met deze timing kan de nieuwe politiek leider zich goed voorbereiden op het lijsttrekkerschap’

De afgelopen maanden vroeg iedereen zich af wat het CDA ging doen: de nieuwe lijsttrekker zelf naar voren schuiven, of toch kiezen voor interne verkiezingen. Eindelijk hebben we hierop antwoord gekregen: het CDA durft het aan om weer een interne verkiezing te houden. Ondanks dat sommige CDA-prominenten hier niet op zaten te wachten.

Partijvoorzitter Ploum is van mening dat de zomer dé perfecte tijd is voor een interne verkiezing. Afgelopen maanden waren tal van CDA-prominenten druk bezig met het managen van de coronacrisis, nu de verspreiding van het virus minder hard loopt dan afgelopen maanden is de partijvoorzitter van mening dat dit dan ook het geschikte moment is voor interne verkiezingen.

De topkandidaten voor het lijsttrekkerschap zijn Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Mona Keijzer. Opvallend genoeg was De Jonge nog een van de grootste tegenstanders van interne verkiezingen. Hij vreest namelijk dat het alleen maar de partij kan schaden, er kan namelijk met modder worden gegooid.

Zowel Hoekstra als De Jonge genieten flink wat naamsbekendheid in Nederland, dit is voor het CDA fijne opsteker: Nederland kent beide heren al, dus aan naamsbekendheid hoeft men niet meer te werken.

De vraag is alleen wie van de drie het meest geschikt zal zijn, en ook wel koers de partij wil gaan varen. De VVD blijft in de peilingen groeien, en tot nu heeft het CDA hierop nog geen antwoord weten te vinden. Het CDA zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden: ze moeten een karakteristiek geluid gaan maken om nog te kunnen concurreren met de VVD.