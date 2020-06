Corona vastgesteld bij Damdemonstrant. Wethouder Amsterdam: geen besmettingsgevaar

De Amsterdamse gemeente zegt dat er tot nu toe één Amsterdammer besmet is met het coronavirus, en deze persoon was niet geheel toevallig aanwezig bij de Halsema-show. Volgens de gemeente heeft de persoon in kwestie niemand anders kunnen besmetten. Ondertussen blijft het onduidelijk of er meer besmettingen zijn opgedoken door de Damdemonstratie, want zeker niet iedereen kwam uit Amsterdam. Er volgt nu onderzoek bij andere GGD’en.

Pas een week na de demonstratie vertoonde de besmette persoon pas symptomen. Dus in de gemeente ervan overtuigd dat hij of zij niemand heeft kunnen besmetten.

Er is een onderzoek gestart onder alle GGD’en om te kijken hoeveel mensen die positief getest zijn op het coronavirus ook aanwezig waren bij de Damdemonstratie.

We weten inmiddels dat het besmettingsrisico niet zo groot is buiten, dus een super spreading event was de Dam gelukkig niet. Dit had er nog bij moeten komen voor Halsema. Ze heeft het ‘zware’ raadsgesprek overleefd – meer omdat de linkse machten niet iemand uit eigen nest wilden opofferen.

Toch blijft men kijken met een vergrootglas naar Halsema, want de vraag is natuurlijk of ze een volgende blunder – en die gaat ze maken als we kijken naar voorgaande jaren – wel overleefd.

Het blijft onrustig in de hoofdstad.