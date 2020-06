Coronavirus laait weer op in Duitsland: ‘687 nieuwe gevallen van corona, 80 meer dan gisteren’

Het gaat niet goed in Duitsland. Het lijkt erop dat onze Oosterburen nu te maken krijgen met de gevreesde tweede coronagolf. Het aantal besmettingen is nu toegenomen met 80 en daarmee gestegen tot 687. Dat klinkt weinig voor een land met meer dan 80 miljoen inwoners, maar beseft moet worden dat Duitsland een paar dagen geleden praktisch coronavrij was verklaard.

In slechts 24 uur tijd zijn er 687 nieuwe besmettingen van het coronavirus vastgesteld in Duitsland. Dat meldt het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM. In totaal zijn er 189.822 gedetecteerde besmettingen vastgesteld bij onze Oosterburen.

Hoewel Duitsland de afgelopen dagen bijna ‘coronaproof’ leek, zijn er onlangs toch weer 80 nieuwe besmettingen bijgekomen dan de dag daarvoor. Daarmee lijkt een gevreesde tweede uitbraak steeds meer deel uit te gaan maken van de realiteit.

Vakantie naar Duitsland geboekt? Dan hoef je je waarschijnlijk (vooralsnog) geen zorgen te maken. In Duitsland mag elke deelstaat zélf beslissen welke maatregelen ze nemen rondom het coronavirus.