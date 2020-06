De ‘anti-racisten’ van D66 hebben helemaal niks geleerd van referendum-moord: “Het is niet aan de meerderheid om te bepalen hoe de rest zich voelt.”

D66 is hard op weg naar de nul zetels. Ondanks dat D66 een marginale splinter binnen de Nederlandse politiek dreigt te worden mogen ze nog steeds keer op keer aanschuiven bij de NPO. Gisteren kwam Sigrid Kaag ons de les lezen over racisme. Zij vindt namelijk wel dat we de Verenigde Staten met Nederland kunnen vergelijken. Oh boy, wat een trieste bedoeling is dat D66 toch.

Ook Kaag kwam weer klagen dat Nederland in de ban is van ‘systemisch racisme’. Het klopt dat er bepaalde instituties binnen Nederland discriminerend bezig zijn. Denk hierbij aan de NOS – met de Divibokaal; volgens de NOS kunnen mensen met een migratieachtergrond geen potten breken als de deugridders van de NOS ze niet helpen – en de belastingdienst. Dit neigt inderdaad naar vormen van institutioneel racisme/discriminatie, maar Kaag beweert dat er een fout zit in ons systeem. Echter is dit compleet kolder: onze grondwet, en dus onze rechtsstaat is niet te vergelijken met bananenrepublieken die daadwerkelijk een systeem van etnische rangen kent. Door te beweren dat dit wel zo is steek je een grote middelvinger op naar de afgelopen eeuwen/decennia van democratisering in Nederland.

Sigrid Kaag @SigridKaag over racisme binnen organisaties: “Bij alle sectoren waar dit speelt – je moet het wel onderzoeken – moeten ze zelf met een verbeteringsplan komen. Dat moet je meten en afmeten. En daar kunnen mensen ook aanspraak op maken.” #Op1 pic.twitter.com/FTBfWMY5pJ — Op1 (@op1npo) June 7, 2020

De demonstraties zijn een enorme spiegel. Er wordt ook in Nederland vaak gezegd: wij hebben niet de problemen zoals in de VS. Laten we niet naïef zijn. Het is niet aan de meerderheid om te bepalen hoe de rest zich voelt.

–@SigridKaag bij #Op1 over #blacklivesmatter — D66 (@D66) June 7, 2020

Ergens snap ik het wel dat D66 deze onzin fabriceert. Het is toch zielig voor de deugdrammers dat uitgerekend een christelijke, conservatieve partij zoals het CDA – dankzij de held Pieter Omtzigt – de tal van mankementen bij de belastingdienst heeft weten aan te kaarten.

D66 is inhoudsloos, en heeft een ernstig gebrek aan zelfreflectie. Deze twee factoren zorgen ervoor dat D66 doet wat het doet: meewaaien met alle winden in de hoop op zetelbehoud.

Trieste vorm van politiek dit.